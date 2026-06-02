Medicul anestezist din Vatra Dornei care se droga în timpul operațiilor a fost arestat

Medicul anestezist în vârstă de 39 de ani de la spitalul din Vatra Dornei, care se droga cu medicamente obţinute din farmacia unităţii medicale, a fost arestat, în baza unui decizii definitive adoptate, marţi, de Curtea de Apel Suceava, notează Agerpres.

Iulian-Corneliu Ciocîrlan este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de deţinere de droguri de mare risc pentru consumul propriu, fără drept, în formă continuată, delapidare în formă continuată şi deţinere de droguri de mare risc pentru consumul propriu, fără drept, în formă continuată.

Medicul ar fi continuat să se drogheze, inclusiv în timpul unei intervenţii chirurgicale la care participa, deşi se afla sub control judiciar încă din 2021.

Judecătorii Tribunalului Suceava au dispus, în data de 26 mai, la cererea procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), înlocuirea măsurii controlului judiciar cu măsura arestului preventiv.

Anestezistul a contestat decizia Tribunalului, însă Curtea de Apel a respins, marţi, contestaţia, ca nefondată.

"În temeiul art. 4251 alin. (7) pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, în referire la art. 204 şi art. 203 alin. (5) Cod de procedură penală, respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de inculpatul Ciocîrlan Iulian Corneliu împotriva încheierii nr. 90 din data de 26.05.2026 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Suceava - Secţia penală în dosarul nr. 1691/86/2026*", se arată în soluţia pe scurt a Curţii de Apel Suceava.

Medicul este acuzat că în ultimul an s-a drogat cu fentanil, morfină şi petidină, substanţe cu regim special luate din farmacia unităţii medicale. Potrivit anchetatorilor, anestezistul a fost prins în flagrant delict, el injectându-şi substanţele inclusiv în incinta unităţii şi chiar în timpul unor intervenţii chirurgicale.

"Din probele administrate a reieşit că persoana, în vârstă de 39 de ani, în intervalul cuprins între iunie 2025 şi 24 aprilie 2026, dată la care a fost depistată în flagrant delict, la diferite perioade de timp, profitând de calitatea sa de medic anestezist, în realizarea actelor medicale pe care le-ar fi prestat în cadrul unei unităţi medicale, din municipiul Vatra Dornei, şi-ar fi însuşit din farmacia spitalului substanţe cu regim special (Fentanyl, Morfina şi Petidina). Ulterior, aceasta ar fi consumat drogurile de mare risc, prin injectare, inclusiv în incinta unităţii medicale şi în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu (intervenţii chirurgicale)', a transmis Poliţia Română.

Potrivit anchetatorilor, cercetările au reliefat că persoana în cauză, contrar procedurilor medicale, ar fi părăsit în mod nejustificat sala de operaţie, deşi pacientul era încă sub efectul anesteziei şi intervenţia chirurgicală era în desfăşurare, s-ar fi deplasat la un grup sanitar al spitalului şi şi-ar fi administrat substanţa stupefiantă prin injectare.

De asemenea, în dimineaţa de 24 aprilie, în incinta unităţii sanitare, în timpul efectuării unei operaţii, aceasta şi-ar fi însuşit o fiolă conţinând morfină şi o fiolă de Mialgin, ar fi părăsit sala de mai multe ori contrar normelor medicale şi s-ar fi deplasat la grupul sanitar, unde şi-ar fi administrat prin injectare conţinutul fiolei de Mialgin, fiind prinsă în flagrant delict, în timp ce ar fi deţinut asupra sa atât fiola utilizată, cât şi pe cea sigilată.

La examinarea fizică exterioară a medicului, s-a constat că acesta prezenta la nivelul antebraţelor câte o plagă înţepată.

Totodată, din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, în perioada noiembrie 2024 - iunie 2025, acesta ar fi procurat, pentru consum propriu, fără drept, diferite cantităţi de drog de mare risc (ADB-BUTINACA), de la o persoană trimisă în judecată (în stare de arestare preventivă), în luna martie 2026, de către procurorii DIICOT- Serviciul Teritorial Suceava.