Ucraina evacuează mii de civili din zona celui de-al doilea oraș al țării. Este așteptat un avans al rușilor

1 minut de citit Publicat la 18:17 02 Iun 2026 Modificat la 18:17 02 Iun 2026

Soldați ucraineni executând foc de mitralieră în timpul unui atac cu drone rusești în regiunea Harkov, 21 mai 2026. Foto: Getty Images

Autoritățile ucrainene au ordonat, marți, evacuarea a peste 7.000 de civili din mai multe localități aflate în regiunea Harkov din nord-estul țării, la granița cu Rusia, transmite Agerpres, care citează AFP.

Este semn al temerilor legate de un avans al trupelor ruse, adaugă sursa citată.

"Având în vedere situația de securitate și atacurile sistematice ale inamicului, extindem zona de evacuare obligatorie", a declarat guvernatorul regional, Oleg Sinegubov, pe Telegram.

Această măsură se aplică în cazul a șapte localități și afectează peste 7.000 de persoane, între care peste 1.700 de copii, a precizat oficialul.

AFP notează că autoritățile ucrainene ordonă cu regularitate evacuări ale civililor în estul țării, unde este concentrată cea mai mare parte a luptelor de mai bine de patru ani

Mai rar, evacuările sunt decretate și în alte zone.

Armata rusă controlează zone care se întind pe câteva zeci de kilometri pătrați la graniță, în regiunea Harkov și în regiunea vecină Sumî, dar efortul său militar este concentrat în alte regiuni.

17 morți și peste 100 de răniți după ultimul atac masiv al Rusiei în Ucraina

Forțele Aeriene ale Ucrainei au comunicat, marți, că Rusia a folosit în total 729 de mijloace de atac în loviturile din noaptea de luni spre marți, soldat cu 17 morți și peste 100 de răniți, conform unui bilanț actualizat.

Este vorba despre 73 de rachete și 656 de drone de diferite tipuri, inclusiv modelul iranian Shahed, asimilat de Moscova în producție sub numele Geran-2.

Dintre rachete, 8 au fost rachete hipersonice. 33 de rachete balistice Iskander-M, 27 de rachete de croazieră H-101 și 5 rachete de croazieră Kalibr au completat atacul rusesc, potrivit ucrainenilor.

Autoritățile Kievului spun că, în condițiile în care doar o parte dintre dronele și rachetele rusești au fost interceptate, au fost consemnate lovituri provocate de 30 de rachete balistice, 3 rachete de croazieră și 33 de drone de atac în 38 de locuri.

De asemenea, resturi ale dronelor doborâte au căzut în 15 locuri.