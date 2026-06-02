Surse: Încă un blocaj înaintea anunțării premierului. Eugen Tomac este agreat de partide, dar acordul se oprește la numele lui

Președintele Nicușor Dan, alături de consilierul onorific Eugen Tomac. Foto: Facebook/Eugen Tomac

Președintele Nicușor Dan era așteptat să anunțe, marți, numele premierului, pentru a porni procedura constituțională de formare și învestire a Guvernului în Parlament. Anunțul întârzie însă, pentru că, deși numele premierului este deja cunoscut, anunțat neoficial pe mai multe canale, încă de săptămâna trecută, respectiv Eugen Tomac, formula de guvern dorită de Președintele Nicușor Dan, adică un cabinet de tehnocrați, nu este agreată de partide și nu este configurată, încă, majoritatea parlamentară necesară pentru vot. Nicușor Dan nu este de acord să facă un anunț care să fie respins la vot în Parlament, iar în acest moment nu există cele 233 de voturi necesare pentru ca guvernul să fie învestit.

Nici PSD, nici PNL, USR și UDMR nu au o problemă cu Eugen Tomac și posibila nominalizare a acestuia în funcția de prim-ministru. Însă, discuția de blochează când e vorba despre cine va face parte din guvern. Nicușor Dan își dorește un guvern de tehnocrați, dar nu este clar dacă este vorba doar despre miniștri sau și despre eșalonul 2 - secretari de stat, prefecți, subprefecți etc.

Este creionată deja o listă de posibili miniștri tehnocrați care să fie prezentați de Eugen Tomac în momentul în care ar începe negocierile cu partidele pentru obținerea sprijinului în Parlament. Ar fi vorba despre specialiști cunoscuți fiecare în domeniul său, apreciați de Nicușor Dan pentru activitate, au declarat surse politice pentru Antena3.ro. Pe listă s-ar afla Mihnea Motoc care ar urma să preia ministerul Apărării, Luca Niculescu pentru portofoliul Externelor, consilierul prezidențial Sorin Costreie pentru Educație, un reputat arhitect pentru ministerul Dezvoltării, un director de spital din București pentru Sănătate. Sursele citate susțin că erau și portofolii pentru care încă se căutau soluții, ca de exemplu MAI și Justiție.

PSD pare să fie cel mai flexibil în legătură cu tehnocrații, pe care i-ar vota, dar cu o condiție, social-democrații să poată numi oameni din partid în eșalonul 2 al guvernării - secretari de stat, prefecți, subprefecți etc. Oficial, condiția pusă este ca programul de guvernare să fie în acord cu politicile dorite de PSD, să existe politici de stânga și protecție socială. Neoficial, social-democrații, mai ales cei din teritoriu, nu doresc ca partidul să piardă absolut toată guvernarea din mână, mai ales după entuziasmul resimțit în urmă cu o lună, când au reușit să îl demită pe Ilie Bolojan, prin moțiunea de cenzură.

Liderii PSD sunt pregătiți să convoace de urgență ședința pentru decizia susținerii sau respingerii guvernului, după ce Președintele Nicușor Dan va face anunțul oficial. Marian Neacşu a declarat marţi că speră ca în maximum o săptămână să existe un nou guvern.



"După ce preşedintele va desemna un candidat de premier, acel candidat de premier va veni să stea de vorbă cu partidele. În funcţie de propunerea pe care o va face, vom lua o decizie. (...) Haideţi să vedem care este propunerea preşedintelui. Înainte de toate, am prefera un guvern cât mai repede posibil. (...) Sperăm ca în maxim o săptămână", a spus Neacşu la Palatul Parlamentului.



Neacşu a fost întrebat dacă Eugen Tomac şi Sorin Grindeanu i se par alegeri potrivite pentru funcţia de premier.



"Eugen Tomac mi se pare o alegere potrivită. Sorin Grindeanu mi se pare o soluţie şi mai potrivită", a afirmat acesta.

La PNL, lucrurile par să fie mai puțin nuanțate. Liberalii resping categoric susținerea unui guvern din care să mai facă parte PSD, la orice nivel, cu miniștri, chiar și tehnocrați, dare pe care liberalii deja îi suspectează că ar putea fi din zona social-democrată, sau cu secretari de stat, prefecți șamd.

Paradoxal, chiar liberalii sunt cei care ar putea să fie reprezentați în continuare în viitorul guvern, prin Alexandru Nazare, pe care, conform unor surse politice, Președintele Nicușor Dan l-ar dori în continuare în funcția de ministru al Finanțelor. Nazare era considerat tehnocrat, însă în urmă cu câteva luni el s-a înscris din nou în PNL, pentru că urma să devină președinte la o organizație de sector din București. Dar pentru a rămâne la minister, el ar avea nevoie de acordul PNL, iar dacă acesta nu ar exista, Nazare riscă să fie exclus din partid, la fel cum și PNL riscă să intre într-un război deschis cu Nicușor Dan. Un lucru pe care o parte dintre oamenii din jurul lui Ilie Bolojan și-l doresc. De altfel, Ciprian Ciucu, primvicepreședintele PNL, a anunțat, marți, înainte ca Președintele să anunțe de la Cotroceni numele noului premier, că liberalii nu vor vota o variantă alături de PSD și că Nicușor Dan ”alege să nu expună PSD, protejându-i, neîncredințându-le misiunea de a forma majoritatea necesară formării Guvernului”. ”De ce să-și asume dl. Președinte guvernarea grea cu un om de-al lui?”, a întrebat Ciucu.

Însă, în cazul în care guvernul Tomac va ajunge la votul Parlamentului, ar putea găsi sprijin, la vot, de la parlamentarii din gruparea contestatarilor lui Bolojan. Dacă aceștia ar acționa organizat, ar putea oferi în jur de 15 voturi viitorului premier.

Aceeași situație ar putea exista și la USR, unde o parte dintre parlamentari, ca de exemplu Cristian Ghinea, sunt vehement opozanți ai oricărei colaborări cu un guvern tehnocrat, iar alții sunt mai flexibili și optează mai degrabă pentru a rămâne de partea lui Nicușor Dan. Se vehiculează teoria conform căreia o posibilă decizie a instanței în dosarul de incompatibilitate al lui Dominic Fritz ar putea tranșa decizia USR referitoare la viitorul guvern, pentru că președintele partidului ar trebui să își dea demisia și ar fi înlocuit de un reprezentant al uneia sau alteia dintre grupările useriste.

Nici pe voturile UDMR nu se poate baza un guvern Tomac. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți, că un guvern tehnocrat nu este o soluție. Mai mult decât atât, varianta Eugen Tomac - premier nu este "nici măcar o soluţie de avarie", a spus Kelemen, fiind o "invenţie politică românească" să pui un om politic fără partid în Parlament într-o astfel de funcţie.

"În primul rând, ideea să pui un om politic fără partid în Parlament, şeful unui partid extraparlamentar, este o invenţie politică românească. Eu nu am văzut aşa ceva nicăieri - să te gândeşti la cineva, un om politic, să formeze un guvern tehnocrat. Deci nu ştiu dacă va funcţiona. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt simple. Guvernul tehnocrat ar fi trebuit să fie ultima variantă sau ar trebui să fie ultima variantă. Nu ştim ce se va întâmpla, fiindcă domnul preşedinte Dan încă nu a făcut nicio nominalizare, nicio desemnare, doar citim ce apare pe surse. Eu cred că nu e o variantă bună să mergi cu prima încercare cu un guvern tehnocrat, dar condus de un om politic care nu are partid parlamentar. Şi de aceea nici nu pot să vă spun ce am putea face, ce am face noi. Eu nu am fost căutat de domnul Tomac, nu ştiu dacă e adevărată toată povestea asta cu nominalizarea lui", a spus Kelemen Hunor marţi, la Parlament.



El a precizat că, în momentul în care va apărea o astfel de nominalizare, vor exista discuţii în UDMR, dar nu prea vede argumentele cu care ar putea veni Tomac pentru un vot în Parlament.



