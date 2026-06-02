Fermierii români spun că sunt în pragul falimentului, după scăderea prețului laptelui: „Mai rezistăm o lună-două”

După ce consumul s-a prăbușit, și prețul litrului de lapte la poarta fermei a scăzut puternic / sursă foto: Getty Images

Este criză în sectorul laptelui din România. Fermierii au început să pună lacătul pe ușă după ce prețul laptelui la poarta fermei a scăzut drastic, iar acum nu mai reușesc să își acopere cheltuielile. S-a ajuns în această situație după prăbușirea consumului, dar și din cauza blocării exporturilor către Orientul Mijlociu, care a afectat direct contractele procesatorilor. În plus, mulți fermieri nu și-au primit banii din subvențiile de la stat, întârzierile ajungând și la șase luni.

Șase ferme mari de vaci din România și-au închis porțile anul acesta și au lăsat pe drumuri 130 de angajați.

Situația s-a înrăutățit și mai mult din această primăvară, de când pe site-urile de vânzări sunt scoase tot mai multe ferme la cheie. S-a ajuns în această situație după ce fermierii nu au mai putut face față costurilor ridicate și datoriilor. Peste toate acestea s-a suprapus o criză masivă pe piață, ale cărei efecte se văd direct la poarta fermei.

După ce consumul s-a prăbușit, și prețul litrului de lapte la poarta fermei a scăzut puternic. Fermierii au costuri foarte mari: produc un litru de lapte cu 2,30 lei, însă ajung să îl vândă cu doar 1,50 lei.

Prețul s-a prăbușit și după ce conflictul din Orientul Mijlociu a dat peste cap contractele marilor procesatori din Ungaria, care livrau în Arabia Saudită. Rămași cu stocuri uriașe, vecinii maghiari au redirecționat surplusul de lapte pe piața românească, la prețuri extrem de mici, cu care fermierii noștri nu pot concura.

„Suntem în faliment din cauza prețului mic la lapte pe care îl primim începând cu 1 aprilie.

Pierderile de când a scăzut prețul laptelui sunt, în cazul fermei mele, de 45.000 de euro pe lună, bani pe care, normal, nu am de unde să îi aduc. Mai rezistăm, cred, o lună-două, după care duc vacile la abator. Am ajuns la cifra de 100 de vaci de lapte pe care le-am trimis la abator”, a declarat Alexandru Baciu, fermier.

Peste toate acestea se adaugă și restanțele la subvențiile plătite de APIA. Fermierii încă nu și-au primit subvențiile aferente anului 2025.

„Toți fermierii care produc lapte în momentul de față sunt afectați de aceste întârzieri. Doar pentru organizația noastră, în care sunt 70 de fermieri, cei mai mari producători de lapte din țară, vorbim despre o sumă care, potrivit evaluărilor noastre, depășește 30-35 de milioane de euro”, a declarat Ionuț Lupu, director Asociația Crescătorilor de Vaci.

Problema fermierilor români a ajuns și la Comisia Europeană. Ministrul interimar Tánczos Barna a cerut măsuri și resurse din rezerva agricolă a Uniunii Europene pentru gestionarea crizei.