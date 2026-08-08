Ministerul Finanţelor lansează, luni, o nouă ediție Tezaur cu dobânzi neimpozabile de până la 7,15% pe an. Cum cumperi titluri de stat

Românii pot investi în noi titluri de stat Tezaur. Foto: Facebook Ministerul de Finanțe

Ministerul Finanțelor a anunţat că luni, 10 august, lansează a opta ediție a Programului de titluri de stat Tezaur din acest an, care oferă persoanelor fizice o nouă oportunitate de economisire în condiții avantajoase. În perioada 10 august 2026 – 4 septembrie 2026, românii pot investi în titlurile de stat Tezaur, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,20%, 6,75%, respectiv, 7,15%.

"Veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată.

Când și de unde pot fi cumpărate titlurile de stat

Între 10 august 2026 – 2 septembrie 2026, prin platforma Ghișeul.ro;

Între 10 august 2026 – 3 septembrie 2026 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului. Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar. Pentru mai multe detalii cu privire la subscrierile online accesați Ghid Tezaur online și Tezaur online;

Între 10 august 2026 – 4 septembrie 2026 de la sediul unităților Trezoreriei Statului;

Între 10 august 2026 – 3 septembrie în mediul urban și 10 august 2026 – 2 septembrie în mediul rural, prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.

Cine poate cumpăra titluri de stat

Veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile. Dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului TEZAUR sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice", a transmis Ministerul Finanţelor.