De ce sunt rețelele Wi-Fi din hoteluri și aeroporturi mai periculoase decât ne imaginăm

Unul dintre cele mai periculoase scenarii este așa-numitul atac de tip „man-in-the-middle”. Foto: Getty Images

Rețelele Wi-Fi gratuite din cafenele, hoteluri, aeroporturi sau centre comerciale sunt o soluție comodă pentru cei care vor să navigheze pe internet fără să consume datele mobile. Specialiștii în securitate cibernetică avertizează însă că aceste conexiuni pot deveni o poartă de acces pentru hackeri, dacă utilizatorii nu iau măsuri minime de protecție, scrie Kaspersky.

Principalul motiv este faptul că multe rețele publice nu solicită autentificare sau folosesc sisteme de securitate reduse. În aceste condiții, atacatorii pot încerca să intercepteze informațiile transmise între dispozitivul utilizatorului și punctul de acces la internet.

Ce pot obține hackerii

Unul dintre cele mai periculoase scenarii este așa-numitul atac de tip „man-in-the-middle”, în care atacatorul se interpune între utilizator și rețeaua Wi-Fi.

Astfel, informațiile trimise prin internet pot trece mai întâi prin dispozitivul hackerului. Dacă acestea nu sunt criptate, pot fi interceptate parole, date bancare, e-mailuri, informații personale sau credențiale de conectare la conturile de serviciu.

În unele cazuri, infractorii cibernetici folosesc și rețelele Wi-Fi nesecurizate pentru a distribui programe malware. Acestea pot ajunge pe dispozitiv prin fișiere partajate sau chiar prin pagini false care pretind că oferă actualizări de software. O simplă apăsare pe un astfel de mesaj poate instala programe periculoase fără ca utilizatorul să își dea seama.

Cum vă puteți proteja

Specialiștii recomandă folosirea unui VPN (Virtual Private Network) atunci când vă conectați la o rețea publică, în special dacă accesați aplicații de serviciu sau transmiteți informații sensibile. Un VPN criptează traficul de date, făcând mult mai dificilă interceptarea informațiilor.

De asemenea, este recomandat să utilizați doar site-uri care folosesc conexiuni securizate HTTPS, în special atunci când introduceți parole sau date de plată.

Dezactivați partajarea fișierelor

Dacă vă conectați la o rețea publică, este indicat să dezactivați funcțiile de partajare a fișierelor și a imprimantelor. Aceste opțiuni sunt utile într-o rețea de acasă sau de la birou, însă într-un spațiu public pot oferi acces nedorit altor persoane conectate la aceeași rețea.

Opriți Wi-Fi-ul când nu îl folosiți

Experții recomandă și dezactivarea conexiunii Wi-Fi atunci când nu este necesară. Chiar dacă dispozitivul nu este conectat la o rețea, acesta continuă să caute puncte de acces disponibile, iar acest lucru poate crea oportunități suplimentare pentru atacatori.

În plus, oprirea Wi-Fi-ului contribuie și la prelungirea autonomiei bateriei.

Instalați un program de securitate

Nicio măsură nu oferă protecție absolută, motiv pentru care este recomandată utilizarea unui program antivirus sau a unei soluții complete de securitate cibernetică.

Aceste aplicații pot detecta și bloca programele malițioase descărcate accidental și pot avertiza utilizatorul atunci când încearcă să acceseze site-uri periculoase.