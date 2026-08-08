Antena 3 CNN High Tech Un robot care zboară și înoată a fost dezvoltat de cercetătorii de la MIT. „Nimeni nu a reușit asta până acum”

Un robot care zboară și înoată a fost dezvoltat de cercetătorii de la MIT. „Nimeni nu a reușit asta până acum”

R.M.
1 minut de citit Publicat la 08:00 08 Aug 2026 Modificat la 08:21 08 Aug 2026
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robot
Denumit FAAV, roborul poate zbura cu puțin peste 6 metri pe secundă, adică aproximativ 21,6 km/h / sursă foto: Captură video X

O echipă de cercetători în robotică aero-acvatică de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) a dezvoltat un robot capabil să zboare și să înoate. Cântărește doar 250 de grame, este acționat de un motor alimentat cu baterii și are aripi din nailon și o coadă acoperită cu nanoparticule hidrofobe, scrie CNN.

Cercetătorii susțin că robotul nu este o simplă copie a naturii.

Aceștia s-au inspirat din păsări precum petrelii și puffinii, care își folosesc aripile atât pentru zbor, cât și pentru deplasarea sub apă. Cercetătorii au analizat și mecanismele complexe care le permit acestor păsări să treacă din aer în apă și invers.

Potrivit acestora, robotul nu „știe” dacă se află în aer sau în apă. El este programat doar să mențină o anumită frecvență a bătăilor din aripi, indiferent de mediul prin care se deplasează.

Conceptul este unic, iar cercetătorii susțin că „nimeni nu reușise până acum să transforme aceste principii într-un robot complet funcțional”.

Denumit FAAV, roborul poate zbura cu puțin peste 6 metri pe secundă, adică aproximativ 21,6 km/h, și poate înota cu aproape 1 metru pe secundă (circa 3,6 km/h).

Acesta este proiect să parcurgă aproximativ 6 kilometri în zbor sau 2 kilometri înot cu o singură încărcare a bateriei, însă, deocamdată, aceste limite nu au fost încă testate în practică.

Laboratorul MIT a testat robotul timp de un an într-un bazin din Massachusetts, iar ulterior în Lacul Geneva, din Elveția.

În forma sa actuală, robotul poate funcționa în condiții de valuri și vânt moderate, însă nu este încă pregătit pentru condiții meteorologice severe.

De asemenea, oamenii de știință susțin că, în viitor, robotul ar putea fi folosit pentru monitorizarea și protejarea ecosistemelor marine.

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Etichete: robot inot concept unic cercetatori

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