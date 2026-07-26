Un adolescent a construit un robot în formă de broască țestoasă care găsește microplastice în apă. Proiectul i-a adus 50.000 de dolari

2 minute de citit Publicat la 08:00 26 Iul 2026 Modificat la 08:14 26 Iul 2026

Evan Budz a câștigat înainte și un premiu de 7000 de euro / sursă foto: Instagram

Evan Budz, un adolescent de 16 ani, a construit un robot în formă de broască țestoasă, bazat pe inteligență artificială, capabil să identifice microplasticele din apă. Invenția i-a adus o bursă de 50.000 de dolari, potrivit Business Insider.

Evan susține că ideea i-a venit în urmă cu doi ani, atunci când, în timpul unei excursii cu familia, a observat o broască țestoasă înotând în regiunea Ontario, din Canada. Fascinat de mișcările naturale ale acesteia, adolescentul și-a propus să creeze un robot care să le reproducă.

Adolescentul a povestit că primele teste au avut loc în piscina bunicilor săi.

El a mai mărturisit că încă de atunci robotul se scufunda imediat ce era pus în apă.

„Îmi amintesc că la primele teste îl puneam în apă și se ducea direct la fund. Nu înota, nu își putea regla adâncimea. Era ca o cărămidă”, a povestit Evan Budz pentru sursa citată.

După luni întregi de teste, modificări și îmbunătățiri, proiectul a început să aibă rezultate. În luna mai, adolescentul a câștigat o bursă de 50.000 de dolari la competiția Regeneron International Science and Engineering Fair 2026.

Ideea din jurul proiectului

Invenția adolescentului combină o cameră holografică subacvatică 3D cu modele de inteligență artificială dezvoltate chiar de el, capabile să detecteze fragmente foarte mici de plastic din ape. Întregul sistem a fost montat pe robotul în formă de broască țestoasă, care se deplasează autonom.

Evan spune că a investit aproximativ 2.000 de ore în construirea robotului și încă pe atât în dezvoltarea camerei holografice.

„Sunt înotători foarte eficienți, ceea ce este esențial atunci când se proiectează un robot bionic. Am vrut să mă asigur că broasca mea țestoasă poate înota în misiuni pe distanțe lungi fără a fi nevoie de reîncărcare constantă sau de descărcarea bateriei”, a spus el.

„De asemenea, se găsesc într-o varietate de ecosisteme acvatice, ceea ce înseamnă că vor fi mai mult sau mai puțin bine cunoscute de celelalte organisme care ar putea fi prezente în mediu”, a mai adăugat.

Adolescentul susține că este atras de tot ce înseamnă oceane și ecosisteme marine.

Totodată, el a mai adăugat că a aflat că apa este plină de microplastice după ce a vizionat un documentar despre oceane și ecosisteme marine.

Ocean Conservancy estimează că 11 milioane de tone metrice de deșeuri de plastic ajung anual în ocean, afectând peste 1.300 de specii.