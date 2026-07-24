Columbia a plantat 880.000 de copaci pe străzile unui oraș ca să combată creșterea temperaturilor. Zonele umbrite s-au răcit și cu 5°C

5 minute de citit Publicat la 13:19 24 Iul 2026 Modificat la 13:19 24 Iul 2026

Copaci plantați în Medellin, Columbia, prin programul Coridoare Verzi, în mai 2022. Sursa foto: Hepta

Pe măsură ce valurile de căldură devin tot mai frecvente și mai intense, orașele din întreaga lume caută modalități de a se răcori fără a se baza exclusiv pe aparatele de aer condiționat, care consumă cantități mari de energie. Medellín, din Columbia, a devenit unul dintre cele mai apreciate exemple la nivel mondial de răcire urbană bazată pe soluții oferite de natură.

Prin programul Coridoarele Verzi ( n.r. Corredores Verdes), orașul a plantat aproximativ 880.000 de arbori și peste 2,5 milioane de arbuști și alte plante de-a lungul drumurilor, în parcuri, pe malurile râurilor și în alte spații publice, potrivit Times of India.

Acest amplu proiect de înverzire a transformat străzile dominate de beton în coridoare umbrite, contribuind la scăderea temperaturilor, îmbunătățirea calității aerului și refacerea biodiversității.

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S-a redus temperatura locală cu până la 5°C în zonele umbrite

Studiile au arătat că proiectul a redus temperatura locală cu până la 5°C în zonele umbrite, demonstrând că pădurile urbane pot deveni un instrument puternic de adaptare la schimbările climatice.

Dincolo de reducerea căldurii, coridoarele verzi au creat spații publice mai confortabile pentru pietoni și bicicliști, oferind în același timp habitat pentru păsări, insecte și alte specii de animale sălbatice.

Proiectul a inspirat orașe din întreaga lume să exploreze plantarea arborilor și înverzirea urbană ca soluții eficiente din punct de vedere al costurilor și sustenabile pe termen lung pentru creșterea rezilienței în fața temperaturilor tot mai ridicate și a fenomenelor meteorologice extreme.

Inițiativa a generat, de asemenea, mii de locuri de muncă în domeniul întreținerii spațiilor verzi și al amenajării peisagistice, consolidând implicarea comunității în protejarea mediului.

Prin combinarea restaurării ecologice cu planificarea urbană, Medellín a demonstrat că infrastructura verde poate îmbunătăți sănătatea publică, poate crește calitatea vieții și poate ajuta orașele să facă față mai bine provocărilor climatice ale viitorului.

Ce este fenomenul numit „insula de căldură urbană”

Medellín este situat în Valea Aburrá, unde munții din jur limitează circulația aerului și permit acumularea căldurii.

Decenii de dezvoltare urbană rapidă au înlocuit vegetația cu drumuri, clădiri și suprafețe asfaltate care absorb și rețin căldura solară, accentuând fenomenul cunoscut drept „insula de căldură urbană”.

Pe măsură ce temperaturile au crescut, locuitorii s-au confruntat cu străzi tot mai fierbinți, un confort redus în aer liber și o expunere mai mare la riscurile pentru sănătate asociate căldurii.

Pentru a răspunde acestor provocări, orașul a lansat în 2016 inițiativa Coridoarele Verzi.

În loc să se bazeze exclusiv pe sisteme tehnologice de răcire, autoritățile au investit în extinderea vegetației urbane. Scopul a fost răcirea naturală a spațiilor publice și transformarea orașului într-un loc mai sănătos, mai verde și mai rezistent la schimbările climatice viitoare.

În ce a constat proiectul Coridoarele Verzi

Inițiativa a creat o rețea de coridoare verzi care se întinde de-a lungul drumurilor, aleilor pietonale, malurilor râurilor, parcurilor și traseelor de transport.

Au fost plantați aproximativ 880.000 de arbori, alături de peste 2,5 milioane de arbuști, palmieri și plante de acoperire a solului, selectați cu atenție pentru climatul tropical al orașului Medellín și pentru capacitatea lor de a oferi umbră.

În loc să concentreze vegetația doar în câteva parcuri, planificatorii urbani au distribuit spațiile verzi în întreg orașul, astfel încât locuitorii să beneficieze de temperaturi mai scăzute în spațiile publice pe care le folosesc zilnic.

Proiectul a inclus și lucrări permanente de întreținere, irigare și toaletare a arborilor, pentru a se asigura că vegetația rămâne sănătoasă și continuă să ofere beneficii pentru mediu.

Cum răcoresc arborii în mod natural mediul urban

Arborii reduc temperatura printr-o combinație de umbrire și evapotranspirație.

Coroanele lor împiedică razele directe ale soarelui să ajungă pe drumuri, trotuare și clădiri, limitând astfel cantitatea de căldură absorbită de suprafețele urbane. În același timp, arborii eliberează vapori de apă prin frunze, răcind aerul din jur într-un mod asemănător cu felul în care transpirația răcește corpul uman.

Evaluările științifice au arătat că Coridoarele Verzi din Medellín au redus temperatura medie a orașului cu aproximativ 2°C, iar în unele zone intens umbrite s-au înregistrat reduceri locale de până la 5°C.

Deși aceste valori variază în funcție de amplasament și de condițiile meteorologice, ele demonstrează că vegetația urbană poate îmbunătăți semnificativ confortul termic fără consum suplimentar de energie.

Beneficiile au depășit cu mult simpla reducere a temperaturii

Programul Coridoarele Verzi a adus numeroase beneficii de mediu și sociale.

Vegetația suplimentară a îmbunătățit calitatea aerului prin captarea particulelor aflate în suspensie și absorbția dioxidului de carbon, contribuind totodată la reducerea nivelului de zgomot în zonele intens circulate.

Spațiile verzi interconectate au creat habitate pentru păsări, fluturi, albine și alți polenizatori, sporind biodiversitatea orașului.

Străzile umbrite au încurajat mersul pe jos și utilizarea bicicletei, deoarece deplasările în aer liber au devenit mai confortabile, iar spațiile publice înverzite au oferit locuitorilor zone mai sănătoase pentru recreere și socializare.

Împreună, aceste îmbunătățiri au contribuit la creșterea calității vieții în Medellín.

Separarea faptelor de afirmația virală privind reducerea cu 10°C

Succesul programului de înverzire urbană din Medellín a atras o atenție considerabilă pe rețelele sociale, unde numeroase postări susțin că orașul și-a răcit străzile cu 10°C după plantarea a aproape 900.000 de arbori.

Totuși, dovezile științifice disponibile nu susțin o reducere a temperaturii aerului, nici la nivelul întregului oraș, nici la nivel local, de o asemenea amploare.

Cele mai multe studii raportează în mod constant o reducere medie de aproximativ 2°C, cu valori de până la 5°C în anumite zone umbrite.

Valorile mai mari care circulă online se bazează, cel mai probabil, pe diferențele dintre temperatura suprafețelor și temperatura aerului. Suprafețele de asfalt expuse direct soarelui pot deveni mult mai fierbinți decât cele aflate sub coroanele arborilor. În schimb, temperatura aerului — indicatorul standard utilizat în studiile climatice — înregistrează reduceri mai mici, dar totuși semnificative.

Un model pentru orașele care se adaptează schimbărilor climatice

Programul Coridoarele Verzi din Medellín a primit recunoaștere internațională din partea unor organizații precum World Resources Institute, C40 Cities și Banca Interamericană de Dezvoltare, fiind considerat unul dintre cele mai bune exemple de adaptare la schimbările climatice prin soluții bazate pe natură.

Planificatori urbani din întreaga lume au studiat proiectul în căutarea unor modalități de reducere a temperaturilor urbane, îmbunătățind în același timp sănătatea publică și sustenabilitatea mediului.

Deși fiecare oraș are propriile caracteristici geografice, climatice și infrastructurale, Medellín demonstrează că investițiile strategice în pădurile urbane pot genera beneficii măsurabile pe termen lung.

Prin combinarea unei ample campanii de plantare a arborilor cu o planificare urbană atentă și o întreținere continuă, programul arată că străzile mai verzi nu sunt doar mai atractive, ci și mult mai rezistente în fața unui climat aflat în continuă încălzire.