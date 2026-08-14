30.000 de copaci vor fi plantați pe 200 de hectare: cel mai nou mega-parc urban al Europei se construiește în Grecia

Rețeaua de cărări din parc va fi integrată în relieful natural pentru a forma un sistem accesibil cu umbră continuă. Foto: captură https://theellinikon.com.gr/

Un proiect ambițios de regenerare urbană este în construcție în Elliniko, o suburbie a Atenei, Grecia. Parcul Ellinikon va fi cel mai mare parc urban de coastă din Europa în 2027, când va fi deschis publicului, potrivit Euronews. Autoritățile vor să planteze acolo 30.000 de copaci și peste trei milioane de arbuști. Parcul va avea și stație de tratare a apelor uzate, sistem de irigații inteligent, rezervor pentru stocarea apei și „trasee răcoroase” pe malul mării.

Parcul de 200 de hectare din sudul suburbiei Atenei se va deschide publicului la începutul anului 2027, urmând ca până în anul 2030 să fie adăugate și alte infrastructuri prietenoase cu mediul.

Mai exact, autoritățile vor să construiască acolo stații pentru managementul apei, cum ar fi o stație de tratare a apei uzate cu o capacitate de 7.000 de metri cubi/zi, un rezervor de stocare de 10.000 de metri cubi, dar și un sistem inteligent de irigare a apei, care poate economisi până la 90% din apă.

De asemenea, cei care vor vizita parcul vor avea acces la o rețea de „trasee răcoroase”, unde temperaturile pot fi și cu patru grade Celsius mai mici decât în cartierele asfaltate din orașe.

Parcul este construit pe baza ghidului privind proiectarea și administrarea spațiilor verzi sustenabile, elaborat de arhitecta peisagistă Dimitra Theochari și de Lenio Myrivili, Global Chief Heat Officer în cadrul UNEP și consilier special pentru reziliență climatică.

În acest ghid, au fost inventariate practicile internaționale privind proiectarea și administrarea parcurilor urbane moderne.

Parcul Ellinikon va fi un exemplu pentru modul în care aceste principii pot fi aplicate, astfel încât parcul să nu fie un simplu spațiu de recreere, ci o componentă integrată a infrastructurii urbane, capabilă să răspundă provocărilor de mediu cu care se confruntă orașele moderne.

Un parc „răcoritor” pentru verile tot mai calde din Europa

Proiectanții au folosit simulări digitale pentru a încorpora microclimate în designul parcului.

Hărți termice și dinamica fluidelor computațională (CFD) au fost utilizate pentru planificarea zonelor în funcție de umbră și circulația aerului. Simulările au dus la proiectarea rețelei de „trasee răcoroase”.

De asemenea, zonele de odihnă vor fi plasate în zone cu umbră. Vegetația este folosită pentru a intensifica procesul de evapotranspirație și pentru maximum de confort termic.

Rețeaua de cărări din parc va fi integrată în relieful natural pentru a forma un sistem accesibil cu umbră continuă. Alei individuale vor fi amplasate printre vegetație, creând zone de protecție microclimatică și o succesiune de spații cu lumină și umbră.

Folosirea inteligentă a apei va ajuta parcul să rămână verde

Datele care vor fi colectate în continuu privind temperatura aerului, umiditatea, radiația solară, umiditatea solului și nivelul de umbrire vor fi utilizate pentru gestionarea mai eficientă a microclimatului parcului, a irigațiilor și a întreținerii zonelor verzi.

Sistemul inteligent de irigații al parcului va funcționa pe baza datelor provenite de la senzorii meteorologici și de umiditate a solului. Astfel, cantitatea de apă folosită va fi ajustată în funcție de necesitățile reale ale vegetației. Potrivit studiului, această abordare poate duce la economii de apă de până la 90%.

Inginerii parcului își doresc să planteze peste 520 de specii de plante, dintre care aproximativ trei sferturi vor fi specii autohtone sau adaptate corespunzător mediului local.

O stație de tratare terțiară a apelor uzate, capabilă să producă până la 7.000 de metri cubi de apă tratată pe zi, va asigura toate utilizările nealimentare permise, inclusiv irigațiile.

De asemenea, proiectanții au planificat și construirea unui rezervor cu o capacitate de 10.000 de metri cubi pentru apa destinată irigațiilor. Această infrastructură va consolida securitatea hidrică a parcului și îi va spori reziliența în perioadele de stres termic accentuat.

Apa de ploaie va fi gestionată prin infrastructură verde și albastră, obiectivul fiind ca 100% din aceasta să fie gestionată la fața locului.

În același timp, se urmărește refacerea cursurilor naturale ale apei, precum cel al pârâului Trachones, care va juca un rol important în protejarea împotriva inundațiilor.

La construcția parcului vor fi folosite materiale locale

Autoritățile își doresc ca și construcția efectivă a parcului să fie cât mai sustenabilă. Astfel, pentru pavaj și alte suprafețe vor fi folosite materiale naturale grecești cum ar fi marmură de Kavala, marmură albă Dionysos-Penteli, ardezie de Karystos și gresie de Mandras.

Aceste materiale au fost alese atât pentru durabilitatea lor și contribuția la confortul termic, cât și pentru a asigura integrarea armonioasă a parcului în peisajul Atticii.

Nu vor fi irosite nici materialele din fostele construcții ale aeroportului, ci vor fi reintegrate în noul proiect.

Plăcile de beton vor fi folosite pentru construirea zidurilor de sprijin, soclurilor și altor elemente structurale, în timp ce agregatele concasate vor fi utilizate în gabioane și umpluturi, reducând astfel impactul asupra mediului al lucrărilor de construcție.

Cel mai ambițios parc urban din Europa

Parcul Ellinikon se va întinde pe o suprafață de 200 de hectare (2 milioane de metri pătrați).

La această dimensiune, va fi cel mai mare parc urban de coastă din Europa și unul dintre cele mai ambițioase proiecte de regenerare urbană din lume.

Ellinikon depășește cu mult unele dintre cele mai cunoscute parcuri istorice de pe continent. Va fi cu 40% mai mare decât Hyde Park din Londra (142 de hectare) și va avea aproape aceeași suprafață ca vastul Tiergarten din Berlin (210 hectare).

De asemenea, Ellinikon va fi de aproape șapte ori mai mare decât Parc du Cinquantenaire din Bruxelles (30 de hectare).

Chiar și atunci când este comparat cu faimosul Central Park din New York, care are 341 de hectare, dimensiunea viitorului parc din Grecia este impresionantă.

Însă, ceea ce îl face cu adevărat unic este faptul că se află la malul mării.

Majoritatea parcurilor europene de mari dimensiuni sunt înconjurate de asfaltul din orașe. În schimb, Ellinikon este conectat direct la o zonă de coastă cu o lungime de doi kilometri.

Dintre parcurile europene aflate exclusiv pe litoral, acesta va fi semnificativ mai mare și mai modern decât tradiționalul Parc de la Ciutadella din Barcelona (aproximativ 31 de hectare) și de patru ori mai mare decât viitorul proiect de regenerare completă a golfului Faliro (aproximativ 54 de hectare) din Grecia.