Ce impact va avea reducerea accizei la motorină cu 20%. Negrescu: E simbolică pentru clienţii simpli, dar semnificativă pentru companii

Ce impact va avea reducerea accizei la motorină cu 20%. Foto: Getty Images

Reducerea temporară cu 20% a accizei la motorină reprezintă o măsură importantă pentru companiile cu flote, care depind de costurile de transport, însă efectul va fi unul simbolic pentru consumatorii obişnuiţi, a declarat consultantul economic Adrian Negrescu pentru Agerpres.

Ministerul Finanţelor reduce cu 20% acciza la motorina standard, în perioada 16 - 31 august 2026, ca răspuns la creşterea puternică a cotaţiilor internaţionale şi a preţurilor la pompă, a anunţat joi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

"Reducerea accizei la motorină reprezintă o veste bună pentru cei care consumă foarte mult carburant, în special pentru companiile care au flote, pentru care fiecare ban în plus sau în minus la preţul motorinei contează. E o reducere simbolică pentru clienţii simpli, pentru oamenii care îşi fac plinul în fiecare zi, dar e o reducere semnificativă pentru cei care, într-adevăr, depind de aceste costuri de transport care au explodat în ultima vreme", a afirmat Negrescu.

În opinia sa, posibilităţile statului de a interveni asupra preţurilor carburanţilor sunt limitate şi de necesitatea asigurării veniturilor bugetare.

"Statul e cu mâinile legate din perspectiva preţurilor la carburanţi, în condiţiile în care taxele, accizele, TVA-ul sunt la un nivel foarte ridicat şi reducerea lor înseamnă să văduvească bugetul de nişte sume extrem de importante pentru a asigura deficitul bugetar de 6% pe care ni l-am asumat", a explicat consultantul economic.

Acesta consideră că preţurile carburanţilor vor rămâne ridicate în contextul situaţiei geopolitice şi al nivelului cotaţiilor internaţionale.

"Să nu ne facem iluzii. Preţurile carburanţilor vor rămâne ridicate atât timp cât războiul din Orient va fi la ordinea zilei, atâta timp cât preţul petrolului va rămâne foarte ridicat şi cotaţiile motorinei pe piaţa de la Amsterdam vor rămâne, de asemenea, foarte ridicate", a susţinut Negrescu.

Apar costuri suplimentare

Consultantul economic a atras atenţia şi asupra costurilor suplimentare generate de transportul naval de motorină către Portul Constanţa.

"În plus, să sperăm că şi situaţia din Marea Neagră se va linişti, în condiţiile în care mare parte din creşterile astea de preţuri pe care le-am văzut în ultima vreme la carburanţi vin din costurile suplimentare cu asigurările transportului naval de motorină în portul Constanţa. Sunt foarte mulţi armatori care ezită să mai aducă motorină în portul Constanţa de teama atacurilor cu drone, în eventualitatea unor posibile incidente de natură militară", a mai spus Adrian Negrescu.

Potrivit unui comunicat al Ministerul Finanţelor, reducerea temporară de 20% a accizei la motorina standard se aplică, în perioada 16-31 august 2026, în urma analizei indicatorilor de piaţă prevăzuţi de mecanismul introdus prin Legea nr.162/2026. Măsura răspunde creşterii semnificative a cotaţiilor internaţionale şi a preţurilor la pompă şi are ca obiectiv limitarea presiunii asupra populaţiei şi economiei.

Reducerea este de 560,86 lei/1.000 litri, respectiv 663,75 lei/tonă. Astfel, în perioada 16-31 august, nivelul accizei aplicabil motorinei standard comercializate pe piaţa internă va fi de 2.243,43 lei/1.000 litri, respectiv 2.654,99 lei/tonă.

Pentru intervalul analizat, variaţia cotaţiilor Platts pentru motorină (VPM) este de +34,13%, iar variaţia preţului mediu la pompă al motorinei standard (VM) este de +23,01%. În baza acestor indicatori, mecanismul prevăzut de lege determină diminuarea cu 20% a nivelului accizei stabilit prin Codul fiscal.

Mecanismul introdus prin Legea nr.162/2026 permite ajustarea temporară a accizei în funcţie de evoluţia pieţei, pe baza unor evaluări realizate la intervale de două săptămâni. În acest fel, intervenţia fiscală este corelată cu intensitatea presiunilor din piaţă şi poate fi ajustată atunci când condiţiile se modifică.