De ce Mamaia, denumită „Monaco de Marea Neagră”, își păstrează poziția dominantă în turism. Măndilă: „Este cea mai importantă”

Realizatorul Antena 3 CNN, Adrian Ursu (S) și George Măndilă, director OMD Mamaia - Constanța (D). Foto: Antena 3 CNN

George Măndilă, președintele OMD Mamaia - Constanța, a explicat, înainte de conferința Antena 3 CNN „MAMAIA 120, NEXT STEP – Destinația care a definit vara românească”, că „cine nu iubește stațiunea nu poate face activitate performantă în orice chestiune de management, în orice activitate de conducere”. El a subliniat că „Monaco de Marea Neagră” nu și-a pierdut niciodată poziția dominantă din turism, ci doar a fost „ținută în corzi”.

„Constanța și, implicit, stațiunea Mamaia, care, de-a lungul a peste 120 de ani, tot timpul scrie povestea verii noastre. Salutăm și mamițele de la Mamaia care acum 120 de ani se plimbau alături de pavilionul cazinoului. Și revin la întrebarea dumneavoastră cu un răspuns evident, în baza unei strategii, în baza unui buget bine alocat și, evident, cu foarte, foarte multă muncă. Cine nu iubește stațiunea nu poate face activitate performantă în orice chestiune de management, în orice activitate de conducere. Trebuie să-ți iubești produsul, trebuie să-ți iubești destinația pentru a o face.

Așadar, noi, ca organizație de management al destinației, deși sună pompos, avem puteri limitate în lumea reală, dar facem foarte multe lucruri, de la comunicarea internațională, de la prezența în internet și în rețelele sociale, de la comunicarea publică la nivel național, cât și cea locală, fiindcă este foarte importantă, deoarece toate știrile se iau de la firul ierbii”, a explicat el.

Adrian Ursu, realizator Antena 3 CNN, a spus că Mamaia a avut o poziție dominantă în turismul pe litoralul românesc, poziție care ar trebui recâștigată. Totuși, Măndilă spune că „nu a pierdut niciodată locul întâi”, ci doar a fost „ținută în corzi”.

„Eu îmi permit să am o opinie ușor diferită de a dumneavoastră. Mamaia nu a pierdut niciodată locul întâi, a fost amenințată, a fost ținută în corzi, a fost dusă la colț, dar locul întâi, la final, nu l-a pierdut niciodată. În fiecare an, cifrele au arătat-o pe poziția întâi la principalii indicatori turistici. Și aici vorbim de numărul de turiști români și străini, cât și numărul de nopți de cazare, deoarece acest al 2-lea indicator este foarte important, arată business-ul din stațiune, deoarece, credeți-mă, este business-ul, e hobby”, a explicat președintele OMD Mamaia - Constanța.

Cei care nu au venit niciodată la Mamaia ar trebui să o facă, deoarece supranumitul „Monaco de Marea Neagră” este „cea mai importantă stațiune de pe tot litoralul”.

„Evident, dacă niciodată n-a venit la Mamaia, e bine să vină la acest așa-zis Monaco de Marea Neagră. Este cea mai importantă și cea mai frumoasă stațiune de pe tot litoralul Mării Negre. Aici, Mamaia are o poveste de peste 120 de ani. O stațiune legendară, centenară, are plajele lărgite, are evenimentele și are un slogan extraordinar, „Valuri de distracție”. Iar eu aș adăuga: de la răsărit la răsărit, indiferent cine ești, cu familia sau singur, ai ce să faci în stațiunea Mamaia”, a mai spus Măndilă.

Evenimentul „MAMAIA 120, NEXT STEP – Destinația care a definit vara românească”, organizat de Antena 3 CNN, are loc vineri, 14 august 2026, în stațiunea Mamaia, Piațeta Cazino Mamaia – scena Mamma Mia, și este moderat de Adrian Ursu, jurnalist Antena 3 CNN.