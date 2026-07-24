BNR recomandă românilor să păstreze rezerve de cash, din cauza atacurilor cibernetice. "Numerarul se poate dovedi relevant în criză"

BNR recomandă românilor să păstreze rezerve de cash. Foto: Getty Images

În contextul în care un raport publicat la nivel european arată că modele de Inteligenţă Artificială pot spori atacurile cibernetice, BNR le recomandă românilor să păstreze rezerve de cash. "Pe lângă rolul important pe care numerarul îl are în circumstanțe normale, acesta se poate dovedi relevant în situații de criză, mai ales având în vedere intensificarea riscului cibernetic pe fondul evoluțiilor geopolitice", a transmis BNR.

Instituţia mai precizează că, în 2024, numerarul în circulație ajunsese la 120,3 miliarde lei, iar gradul său de disponibilitate era de 98 la sută.

"La data de 7 iulie 2026, Comitetul European pentru Risc Sistemic (CERS) a publicat Avertismentul CERS/2026/3 privind riscurile cibernetice sistemice generate de modelele de inteligență artificială de frontieră. Documentul arată că aceste modele pot spori viteza, amploarea și gradul de sofisticare a atacurilor cibernetice și pot modifica structural profilul de risc al sistemului financiar european.

Preocuparea pentru aceste riscuri nu este una recentă. BNR monitorizează permanent riscurile operaționale și cibernetice prin supravegherea instituțiilor de credit și a infrastructurilor pieței financiare, analiza incidentelor raportate, misiuni de evaluare, chestionare și analize tematice privind digitalizarea și utilizarea inteligenței artificiale. Instrumentele folosite includ atât exerciții de testare la stres a sectorului bancar din perspectiva riscului cibernetic, cât și, distinct, teste avansate de reziliență cibernetică", se arată într-un comunicat BNR.

"Numerarul asigură incluziunea financiară"

"Numerarul rămâne însă o componentă esențială a sistemului monetar, iar asigurarea accesului populației și agenților economici la numerar este una dintre preocupările constante ale BNR, în concordanță cu nevoile reale ale acestora. Accesul la numerar are un rol important în asigurarea participării la activitățile economice, cât și ca instrument de asigurare a incluziunii financiare, în special în regiunile cu infrastructură financiară slab dezvoltată.

Pe lângă rolul important pe care numerarul îl are în circumstanțe normale, acesta se poate dovedi relevant în situații de criză, mai ales având în vedere intensificarea riscului cibernetic pe fondul evoluțiilor geopolitice. Tema specială privind accesul la numerar, publicată de BNR în Raportul asupra stabilității financiare din decembrie 2024, arată că numerarul în circulație ajunsese la 120,3 miliarde lei, iar gradul său de disponibilitate era de 98 la sută.

Rețeaua de bancomate acoperea aproximativ 13,4 milioane de persoane, respectiv 71 la sută din populația rezidentă de peste 15 ani, toate localitățile urbane dispunând de cel puțin un bancomat. Raportat la populație, rețeaua din România este comparabilă cu cea din Polonia și mai extinsă decât cea din Cehia, deși persistă diferențe de acces în zonele rurale.

Numerarul și serviciile financiare digitale trebuie privite ca instrumente complementare. Păstrarea unor sume rezonabile în numerar poate sprijini continuitatea plăților esențiale în situații excepționale, însă deținerea unor sume mari în afara sectorului bancar implică riscuri de furt, pierdere sau distrugere, în condițiile în care stabilitatea sistemului bancar românesc este un fapt dovedit. Depozitele eligibile beneficiază de protecția schemei de garantare în limita echivalentului a 100.000 euro pentru fiecare deponent, la fiecare bancă.

Analiza prudentă a riscurilor cibernetice nu trebuie, prin urmare, confundată cu un îndemn la retragerea depozitelor sau la renunțarea la serviciile financiare digitale", mai susţine BNR.