Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a fost invitat de Donald Trump la Casa Albă. Întâlnirea oficială va avea loc marți

Donald Trump și Benjamin Netanyahu. Foto: Getty Images

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu merge luni la Washington, la invitaţia preşedintelui american Donald Trump, cu care se va întâlni marţi la Casa Albă. „În cursul acestei vizite, în plină reluare a ostilităţilor între SUA şi Iran, el va asista de asemenea la funeraliile senatorului republican Lindsey Graham, un prieten al Israelului”, potrivit unui comunicat al cancelariei lui Netanyahu, relatează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

Benjamin Netanyahu şi Donald Trump s-au întâlnit de multe ori de la revenirea la putere a preşedintelui american, în ianuarie 2025, dar anunţul de vineri pune capăt mai multor zile de incertitudini. Media israeliene şi americane au relatat că Netanyahu încerca de mai multe săptămâni să obţină o nouă întrevedere cu Donald Trump, fără a fi menţionată nicio dată şi alimentând speculaţiile privind tensiunile dintre cei doi lideri.

Deplasarea lui Netanyahu va avea loc la câteva zile după vizita la Casa Albă a preşedintelui libanez Joseph Aoun, primit de Donald Trump în cadrul eforturilor americane de a consolida încetarea focului între Israel şi Hezbollah şi de a obţine o dezarmare progresivă a mişcării şiite.

Discuţiile cu Joseph Aoun s-au referit în special la retragerea israeliană din sudul Libanului, solicitată de Beirut pentru a avansa în aplicarea acordului cu Israelul încheiat în iunie şi mijlocit de Washington, în vederea încheierii stării de război între cele două ţări.

Chestiunea libaneză urmează să fie abordată şi cu premierul israelian, la fel ca şi conflictul cu Iranul, declanşat de o ofensivă israeliano-americană comună pe 28 februarie împotriva Teheranului.

Această vizită intervine la nouă luni după deplasarea lui Trump la Ierusalim din octombrie 2025, în cursul căreia s-a întâlnit cu Netanyahu în cadrul negocierilor soldate cu o încetare a focului în Gaza.