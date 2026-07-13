Ce a provocat moartea subită a senatorului Lindsey Graham. Primele concluzii ale medicilor legiști

Lindsey Graham ar fi murit după o ruptură a aortei. Foto: Getty Images

Senatorul Lindsey Graham, unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui Donald Trump în Congres și un susținător al unei politici externe americane mai ferme, ar fi murit în urma unei rupturi a aortei, potrivit concluziilor preliminare ale medicului legist, comunicate de biroul său, scrie AP.

Ruptura apărută în stratul interior al aortei, cunoscută drept disecție aortică, a fost asociată cu întărirea arterelor lui Graham. Cauza oficială a morții va fi anunțată după finalizarea analizelor toxicologice și microscopice.

Graham, un important politician republican din Carolina de Sud și fost avocat al Forțelor Aeriene, a petrecut peste trei decenii în Congres. Împlinise 71 de ani cu doar două zile înainte de a muri, sâmbătă seara. Inițial, biroul său anunțase că senatorul suferise o „afecțiune scurtă și bruscă”.

Trump, care vorbea frecvent cu Graham, a spus că acesta era „ca un membru al familiei. Este foarte greu”. Președintele a declarat, în emisiunea Meet the Press de la NBC, că Graham îl sunase sâmbătă seara, după ce revenise dintr-o călătorie în Ucraina, și că „părea puțin obosit, dar în regulă”. Trump a ordonat ca drapelele din întreaga țară să fie coborâte în bernă până sâmbăta viitoare, seara.

Cunoscut pentru pozițiile sale dure în politica externă, Graham a fost una dintre cele mai influente figuri de la Washington în probleme internaționale și l-a consiliat pe Trump în chestiuni precum războiul cu Iranul și relația cu Rusia. Vineri, Graham anunțase că ajunsese la un acord cu administrația Trump pentru avansarea unui pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

În calitate de președinte al Comisiei pentru Buget din Senat, Graham a avut un rol important și în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump, într-o perioadă în care republicanii au promovat proiecte legislative majore bazându-se pe o majoritate fragilă de 53 la 47 de locuri.

Potrivit legii din Carolina de Sud, guvernatorul republican Henry McMaster va numi un înlocuitor temporar pentru Graham, care urma să candideze în noiembrie pentru un al cincilea mandat. Un nou candidat va fi ales prin alegeri primare speciale, care trebuie organizate la câteva săptămâni după vacantarea locului. Câștigătorul alegerilor generale din noiembrie va începe în ianuarie un mandat complet de șase ani.