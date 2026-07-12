A murit senatorul republican Lindsey Graham, unul dintre cei mai fideli aliați ai președintelui Donald Trump

Senatorul republican Lindsey Graham, unul dintre cei mai influenți membri ai Partidului Republican și un aliat apropiat al președintelui Donald Trump, a murit. FOTO: Profimedia Images

Senatorul republican Lindsey Graham, unul dintre cei mai influenți membri ai Partidului Republican și un aliat apropiat al președintelui Donald Trump, a murit sâmbătă seara, în urma unor probleme de sănătate, a anunțat duminică biroul său. Avea 71 de ani și se pregătea să candideze pentru un nou mandat în Senatul SUA, scrie The Washington Post.

„În seara zilei de sâmbătă, 11 iulie, senatorul american Lindsey Graham a decedat în urma unei boli scurte și subite”, se arată în comunicat. „Familia senatorului Graham apreciază rugăciunile din aceste momente și solicită intimitate în această perioadă incredibil de dificilă.”

Graham, care a fost ales pentru prima dată în Cameră în 1994 și în Senat în 2002, candida pentru realegere în acest an. Fusese un aliat fidel al președintelui Donald Trump în majoritatea chestiunilor, dar se despărțise de președinte în unele aspecte, cum ar fi politica externă.

„Este remarcabil. A fost alături de mine mult timp”, a spus Trump într-un miting televizat pentru Graham luna trecută, recunoscând că cei doi bărbați s-au duelat pentru nominalizarea prezidențială republicană din 2016. „După ce s-a terminat acea luptă, am fost cei mai buni prieteni, iar el m-a ajutat la fel de mult ca oricine din Senat.”