Doar opt nave au trecut prin Strâmtoarea Ormuz în ultimele 24 de ore. Datele de trafic arată că în zonă situația este încă incertă

Doar opt nave au trecut prin Strâmtoarea Ormuz în ultimele 24 de ore. Datele de trafic arată că în zonă situația este încă incertă. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Traficul maritim în punctele-cheie din Orientul Mijlociu, Strâmtoarea Ormuz şi Bab el-Mandeb, a înregistrat marţi variaţii nesemnificative faţă de ziua precedentă, conform datelor de urmărire a navelor citate de Reuters. Doar opt nave au tranzitat Strâmtoarea Ormuz, față de aproximativ 130-140 câte erau înainte de război.

Opt nave au tranzitat Strâmtoarea Ormuz, dintre care cinci petroliere şi trei nave de transport marfă în vrac, conform datelor furnizate de Kpler, la fel ca în ziua precedentă. Şase dintre aceste nave, trei petroliere şi trei nave de transport marfă în vrac, intrau în strâmtoare, în timp ce o navă de transport gaz şi o petrolieră ieşeau din aceasta.

În mod obişnuit, aproximativ 130–140 de nave tranzitau această cale navigabilă înainte ca războiul dintre SUA şi Israel cu Iranul să înceapă pe 28 februarie şi ca Iranul să răspundă prin închiderea strâmtorii.

În plus, un petrolier de gaz natural lichefiat controlat de Abu Dhabi National Oil Co a reapărut marţi în afara Strâmtorii Ormuz, transportând o încărcătură încărcată de pe Insula Das, conform datelor LSEG şi Kpler.

Petrolierul ”Mubaraz” a părăsit Insula Das, din Emiratele Arabe Unite, pe 14 iulie, după ce a preluat o încărcătură de acolo, au raportat atât LSEG, cât şi Kpler. Conform datelor de urmărire a navelor, nava a fost văzută ultima dată în interiorul strâmtorii pe 16 iulie. Datele ambelor companii arată că petrolierul se află în prezent în largul coastei de vest a Indiei. Datele LSEG indică terminalul Dahej din Gujarat, India, ca loc de descărcare, cu data de sosire pe 5 august.

Este pentru a treia oară când petrolierul Mubaraz LNG iese din strâmtoare transportând încărcături de pe Insula Das de la începutul războiului. Cele două încărcături anterioare au fost livrate în China şi India.

În strâmtoarea Bab el-Mandeb, 20 de nave au traversat marţi strâmtoarea, dintre care 10 au intrat şi 10 au ieşit din această cale navigabilă, conform datelor Kpler, la fel ca în ziua precedentă.

Şase nave-cisternă, trei nave de transport marfă în vrac uscat şi o navă de transport gaz au intrat în strâmtoarea Bab el-Mandeb, în timp ce şapte nave-cisternă şi trei nave de transport marfă în vrac au ieşit, arată datele.

Este posibil ca unele nave să navigheze în continuare cu transpondere oprite, acestea nefiind luate în calcul.

Qatarul a declarat marţi că mediatorii înregistrează progrese în eforturile de a pune capăt conflictului dintre SUA şi Iran, ceea ce a determinat scăderea preţurilor petrolului, deşi Teheranul a negat afirmaţia preşedintelui Donald Trump potrivit căreia negocierile sunt deja în curs.