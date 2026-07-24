Rebelii Houthi spun că Strâmtoarea Bab el-Mandeb nu este închisă și că blocada sa este doar împotriva navelor „dușmanului saudit”

<1 minut de citit Publicat la 20:54 24 Iul 2026 Modificat la 20:54 24 Iul 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Gruparea yemenită Houthi a afirmat, vineri, că blocada sa maritimă împotriva Arabiei Saudite nu urmăreşte să închidă complet Strâmtoarea Bab el-Mandeb, informează AFP, citată de Agerpres. Rebelii Houthi au spus că strâmtoarea rămâne deschisă tuturor vaselor, cu excepția celor saudite.

„Nu e nicio închidere a strâmtorii Bab-el-Mandeb, aşa cum sugerează unii", a transmis gruparea, care controlează de facto statul yemenit. Houthi spun că aplică „doar o blocadă care nu afectează decât partea saudită”. Declarația a fost făcută de Mohammed Abdusalam, negociator al grupării.

Datele de navigaţie analizate de AFP zilele trecute arată că nouă nave s-au întors din drum după ce Houthi au transmis prin radio avertismente conform cărora intenţionau să atace orice vas „aparţinând inamicului saudit”.

Furnizorul de date maritime Kpler arăta, joi, că traficul se desfăşoară în continuare prin Strâmtoarea Bab el-Mandeb, care face legătura între Marea Roşie şi Golful Aden.

Ruta respectivă a devenit vitală pentru Arabia Saudită ca singura alternativă la Strâmtoarea Ormuz, blocată de Iran. Volumul exporturilor de petrol saudit prin Bab el-Mandeb au crescut de opt ori în perioada martie-iulie, faţă de intervalul corespunzător de anul trecut.

Houthi au blocat strâmtoarea în timpul războiului dintre Israel şi Hamas, atacând cu drone şi rachete mai multe obiective din regiune.