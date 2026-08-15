Un cutremur cu magnitudinea 5 s-a produs în Spania, sâmbătă

1 minut de citit Publicat la 10:15 15 Aug 2026 Modificat la 10:20 15 Aug 2026

Cutremurul cu magnitudinea 5 din sudul Spaniei provoacă pagube materiale. Sursa colaj foto: Facebook/721 News

Un cutremur cu magnitudinea 5 a fost resimţit sâmbătă dimineaţa devreme în sudul Spaniei, cu epicentrul în municipiul Alhendin din provincia Granada, în regiunea Andaluzia, şi a provocat mai multe pagube materiale, dar nu şi victime, informează EFE, conform Agerpres.

Seismul s-a produs sâmbătă la ora 1:04 a.m., ora locală (23:00 GMT, vineri), la o adâncime de doi kilometri, potrivit Institutului Naţional Geografic (IGN).

Guvernul regional din Andaluzia a activat faza de urgenţă, situaţia operaţională 1, a Planului de Risc Seismic din cauza cutremurului, care a fost resimţit în toate provinciile regiunii, cu excepţia oraşelor Huelva şi Cadiz, şi a provocat peste 80 de apeluri către serviciile de urgenţă.

Autorităţile au sfătuit populaţia să rămână calmă şi să evite să intre şi să iasă din clădiri, pe lângă alte măsuri preventive, cum ar fi îndepărtarea de faţade, cornişe, balcoane sau pereţi.

Primăria din Granada a raportat că nu au fost înregistrate pagube grave sau probleme structurale extinse, deşi se evaluează pagubele localizate, în special în clădirile vulnerabile.

A magnitude 5.0 earthquake struck Granada, in southern #Spain, causing material damage.



The shallow depth of the movement made it felt with intensity over a wide area of Andalusia.



Spain's National Geographic Institute recorded the magnitude at 5.0, while measurements taken by… pic.twitter.com/YtZLZJeUqB — Siraj Noorani (@sirajnoorani) August 15, 2026

Până în prezent, cutremurul a provocat desprinderi de tencuială, căderi ale unor elemente din faţada unor clădiri sau prăbuşirea unor ţigle din acoperişuri, precum şi alte daune în diferite părţi ale zonei metropolitane Granada, cum ar fi Armilla.

În Las Gabias, o clădire care ar fi putut fi avariată a fost evacuată ca măsură de precauţie, în timp ce localitatea Huetor Vega a rămas fără curent.

Consiliul Provincial Granada va convoca de urgenţă comitetul de experţi sâmbătă pentru a evalua starea clădirilor afectate de cutremur.

La şase minute după cutremurul cu epicentrul la Alhendin, un cutremur cu magnitudinea de 2,6, cu epicentrul la un kilometru adâncime, a lovit Gojar.

Vineri, alte trei cutremure mai mici au avut loc în aceeaşi zonă a zonei metropolitane Granada, ceea ce a alarmat şi populaţia.