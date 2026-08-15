Austria a descoperit o rețea internațională pentru ocolirea sancțiunilor UE. Cum primeau rușii tehnologie europeană de ultimă generație

2 minute de citit Publicat la 10:00 15 Aug 2026 Modificat la 10:00 15 Aug 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Serviciile austriece de informații au reușit să descopere o rețea internațională creată cu scopul de a ocoli sancțiunile europene contra Rusiei și de a furniza statului agresor componente de ultimă generație destinate rachetelor de croazieră și avioanelor de luptă rusești, relatează Kyiv Independent.

„Este inacceptabil ca tehnologii europene de înaltă precizie să ajungă în producția de rachete de croazieră și sisteme de apărare antiaeriană. Vom continua să acționăm ferm, în deplină cooperare internațională, împotriva celor care încearcă să eludeze interdicțiile legale pentru a sprijini industria rusă de armament”, a declarat secretarul de stat austriac Jorg Leichtfried. Anunțul cu privire la descoperirea acestei rețele a venit de la ministerul austriac de interne.

Potrivit ministerului de interne de la Viena, în Austria a fost înființată o firmă-paravan pentru a exporta în Rusia produse aflate sub sancțiuni, destinate utilizării, printre altele, la fabricarea rachetelor de croazieră și avioanelor de luptă.

Principalele produse exportate prin țări intermediare au fost mașini de tăiere controlate computerizat, folosite în producția de serie, și instrumente specializate pentru prelucrarea metalelor. Printre țările prin care erau trimise mărfurile se numărau Belarus, Hong Kong, Kîrgîzstan, Lituania, Polonia, Coreea de Sud, Turcia și Emiratele Arabe Unite.

„Prin folosirea unor certificate falsificate privind utilizatorul final, producătorii europeni au fost induși în eroare și au fost făcuți să creadă că mărfurile urmau să rămână în țări terțe. În realitate, acestea erau destinate unor companii afiliate conglomeratului rus de stat Rostec”, a transmis ministerul austriac de interne.

Rosteg asigură jumătate din producția militară a Rusiei

Rostec este vizat de sancțiuni internaționale și, potrivit propriilor afirmații, asigură jumătate din producția militară a Rusiei.

Printre armele rusești produse de companii din cadrul Rostec se numără sistemul de apărare antiaeriană Panțîr, racheta de croazieră Kh-101 și racheta balistică Iskander, folosite în mod repetat în atacuri soldate cu victime în rândul civililor ucraineni.

Un atac rusesc cu rachete balistice a ucis patru persoane, printre care un copil de trei ani, la Kiev și în regiunea Kiev, pe 8 august. Un alt atac cu rachete balistice, pe 5 august, a ucis 17 persoane.

Un cetățean bielorus aflat în spatele schemei, care era director general și coproprietar al firmei-paravan austriece ce furniza echipamentele, a fost arestat în Austria pe 13 mai. Autoritățile au confiscat și bunuri în valoare de 140.000 de euro.

Compania cumpăra produse industriale destinate utilizării militare de către Rusia încă din 2019, iar livrările către producători ruși de armament făcute din 2022 s-au ridicat la 3,3 milioane de euro, potrivit ministerului.

Ancheta a inclus și o operațiune de percheziție și confiscare desfășurată cu un an înainte, în august 2025, când autoritățile austriece au ridicat 40 de dispozitive de stocare a datelor.

Pe 10 august, ministerul canadian de externe a anunțat că se va alătura Ucrainei și statelor europene în impunerea de sancțiuni producătorului rus din industria apărării Streit Group.

„Sancțiunile anunțate astăzi vor reduce capacitățile militare ale Rusiei în războiul împotriva Ucrainei, prin perturbarea și îngreunarea capacității Streit Group de a furniza Rusiei tehnologie și echipamente militare”, a transmis ministerul canadian de externe.