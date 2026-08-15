„Schengen” rusesc cu teritoriile ocupate din Ucraina. Putin ordonă desființarea zonelor de frontieră

1 minut de citit Publicat la 10:07 15 Aug 2026 Modificat la 10:07 15 Aug 2026

Zonele ocupate de Rusia în Ucraina sunt marcate de banditism și contrabandă. Foto: Hepta

Rusia va desființa zonele de frontieră cu teritoriile ucrainene ocupate în regiunile ucrainene Donețk și Lugansk, arată documente interne ale FSB, obținute de publicația independentă rusă Agentstvo și citate de Kyiv Independent.

Concret, zonele de frontieră din regiunile Rostov și Voronej, de-a lungul graniței Rusiei cu părțile ocupate din regiunile Lugansk și Donețk, vor fi eliminate datorită „finalizării anexării” așa-numitelor Republici Populare cu aceleași nume, se arată în documente.

Zonele de frontieră dintre Crimeea ocupată și părțile controlate de ruși în regiunea ucraineană Herson vor fi, de asemenea, eliminate din același motiv.

În Crimeea, va fi păstrat un regim de frontieră „în cadrul insulelor Mării Negre aparținând Federației Ruse”, conform documentelor.

Moscova a anexat ilegal Crimeea în 2014 și a declarat anexarea regiunilor Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie - parțial ocupate - în 2022, tratând teritoriul suveran ucrainean ca parte a Rusiei.

Nu este momentan clar dacă eliminarea zonelor de frontieră va însemna eliminarea punctelor de control care leagă teritoriile pe care Rusia susține că le-a anexat sau dacă va fi doar o schimbare administrativă.

Banditism și contrabandă în regiunile ocupate de Rusia în Ucraina

De când Rusia a ocupat pentru prima dată teritoriul ucrainean în 2014, zonele invadate și-au câștigat o reputație de banditism și comerț ilegal.

Autoritățile de la Moscova au menținut controalele la frontieră, în încercarea de a opri contrabanda cu arme, droguri și alte mărfuri interzise pe teritoriul rus.

Măsurile vizând desființarea zonelor de frontieră sunt cele mai recente dintr-o lungă serie, concepută de Kremlin pentru rusificarea teritoriului ucrainean.

Președintele rus Vladimir Putin a semnat în martie un decret care prelungește pe termen nelimitat măsurile de facilitare a obținerii cetățeniei ruse în teritoriile ocupate.

Tot în martie, organizația Human Rights Watch (HRW) a cerut Rusiei să pună capăt „confiscărilor ilegale de proprietăți” în regiunile ocupate din Ucraina.

Putin a semnat o lege în decembrie 2025 care permite confiscarea locuințelor deținute de ucraineni în teritoriile ocupate, permițând administrațiilor de ocupație să le declare „fără proprietar”.