ANM a emis cod galben de caniculă şi disconfort termic în 6 judeţe. HARTA zonelor afectate

1 minut de citit Publicat la 10:29 15 Aug 2026 Modificat la 10:29 15 Aug 2026

ANM a emis cod galben de caniculă şi disconfort termic în 6 judeţe, duminică, 16 august 2026. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă o atenţionare Cod galben de caniculă şi disconfort termic, valabilă duminică în şase judeţe din România. Conform meteorologilor, mercurul va urca în termometre până la 35 de grade Celsius şi indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unităţi.

Cod galben de caniculă în 6 judeţe din România, duminică

ANM a precizat că judeţele Timiş, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureş şi Sălaj sunt vizate mâine de temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat. Atenţionarea de vreme severă începe duminică dimineaţa, la ora 10:00 şi se va încheia seara, la ora 21:00.

"Duminică (16 august), în județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 33...35 de grade", s-a transmis într-un comunicat publicat pe site-ul instituţiei.

ANM a emis cod galben de caniculă şi disconfort termic în 6 judeţe, duminică, 16 august 2026. Sursa foto: meteoromania.ro

Luni, 17 august, în regiunile vestice, nord-vestice şi sud-vestice vremea va fi local caniculară, însă din orele serii va creşte gradul de instabilitate atmosferică.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.