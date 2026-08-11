De unde vine numele El Nino. Niște pescari au observat fenomenul și l-au denumit

5 minute de citit Publicat la 23:10 11 Aug 2026 Modificat la 23:10 11 Aug 2026

El Nino are o poveste aparte și este legat chiar de perioada Crăciunului. Foto: Getty Images

El Nino este unul dintre fenomenele climatice care pot produce schimbări importante ale vremii în regiuni aflate la mii de kilometri distanță de Oceanul Pacific. Însă povestea fenomenului și numele acestuia au apărut într-un mod mult mai simplu: cu pescarii de pe coasta Americii de Sud, care au observat apariția unei ape neobișnuit de calde în Pacific, scrie noaa.gov.

Fenomenul este legat de o oscilație a sistemului ocean-atmosferă din Pacificul tropical și are efecte asupra vremii la nivel global.

Dar numele El Nino are o poveste aparte și este legat chiar de perioada Crăciunului.

De unde vine numele El Nino

El Nino a fost observat inițial de pescarii de pe coasta Americii de Sud. Aceștia au remarcat că, în apropierea începutului de an, în Oceanul Pacific apărea o zonă cu apă neobișnuit de caldă.

Fenomenul avea tendința să apară în perioada Crăciunului.

În limba spaniolă, El Nino înseamnă „Micul Băiat” sau „Copilul Hristos”. Denumirea a fost asociată cu apariția fenomenului în apropierea Crăciunului.

Așadar, numele El Nino nu a pornit de la o formulare științifică, ci de la observațiile pescarilor și de la perioada din an în care apa oceanului începea să se încălzească neobișnuit.

În timp, termenul a ajuns să desemneze un fenomen climatic complex, cu efecte care se extind mult dincolo de zona în care a fost observat inițial.

Ce presupune acest fenomen climatic

El Nino este caracterizat prin temperaturi neobișnuit de ridicate ale apei oceanului în zona ecuatorială a Pacificului.

Fenomenul face parte dintr-un sistem ocean-atmosferă care produce schimbări importante în circulația atmosferică și poate influența vremea în regiuni aflate la distanță mare de Pacificul tropical.

Printre efectele asociate cu El Nino se numără creșterea cantității de precipitații în sudul Statelor Unite și în Peru. În unele situații, aceste ploi pot provoca inundații severe.

În același timp, partea de vest a Pacificului poate trece prin perioade de secetă, uneori asociate cu incendii de vegetație devastatoare în Australia.

Tocmai de aceea, monitorizarea condițiilor din Pacificul tropical este importantă pentru anticiparea variațiilor climatice pe termen scurt, de la câteva luni până la aproximativ un an.

Pentru a obține datele necesare, NOAA operează o rețea de geamanduri amplasate în zona ecuatorială. Acestea măsoară temperatura apei, curenții și vânturile și transmit zilnic datele, care pot fi accesate în timp real de cercetători și specialiști în prognoză din întreaga lume.

Două dintre cele mai mari episoade El Nino înregistrate au avut loc în 1982-1983 și 1997-1998.

Ce se întâmplă în condiții normale

Într-un an obișnuit, atunci când nu este prezent fenomenul El Nino, alizeele bat de-a lungul Ecuatorului, dinspre America de Sud spre Asia.

Aceste vânturi împing și acumulează apa caldă de la suprafață în zona din apropierea Asiei. Din această cauză, nivelul suprafeței oceanului este cu aproximativ jumătate de metru mai ridicat în apropierea Indoneziei decât în zona Ecuadorului.

Temperatura apei de la suprafață este cu aproximativ 8 grade Celsius mai ridicată în apropierea coastelor Asiei decât în Pacificul estic.

În partea de est a Pacificului are loc ridicarea apei reci din adâncime către suprafață. Această apă este bogată în nutrienți și susține o productivitate biologică ridicată, ecosisteme marine diverse și importante activități de pescuit.

În același timp, norii și precipitațiile apar în special în zona în care aerul se ridică deasupra apelor calde din apropierea Asiei, în timp ce partea de est a Pacificului este relativ uscată.

Ce se schimbă în timpul unui episod El Nino

În timpul unui episod El Nino, alizeele din zona centrală și vestică a Pacificului slăbesc.

Apa caldă începe să se deplaseze spre est, către America de Sud. În același timp, ridicarea apei reci din adâncime devine mai puțin eficientă.

Acest lucru duce la încălzirea suprafeței oceanului în partea estică a Pacificului și reduce aportul de apă bogată în nutrienți către zona în care lumina pătrunde suficient de mult pentru a susține productivitatea biologică.

Consecința poate fi o scădere drastică a productivității marine, afectând inclusiv nivelurile superioare ale lanțului trofic și pescuitul comercial din regiune.

Slăbirea alizeelor dinspre est este una dintre caracteristicile vizibile ale fenomenului. Pe măsură ce apa caldă se deplasează spre est, și precipitațiile o urmează.

Astfel, Peru poate primi cantități mari de precipitații și poate fi afectat de inundații, în timp ce Indonezia și Australia pot trece prin secetă.

Deplasarea spre est a sursei de căldură atmosferică aflate deasupra apei calde produce schimbări importante în circulația atmosferică globală. Aceste schimbări pot influența vremea și în regiuni foarte îndepărtate de Pacificul tropical.

Cum poate fi recunoscut El Nino

El Nino poate fi identificat prin măsurarea temperaturii apei de la suprafața Oceanului Pacific ecuatorial.

În condiții normale, apa caldă se găsește în special în partea vestică a Pacificului, în timp ce în est există o zonă de apă mai rece, cunoscută drept „limba rece”.

În timpul unui episod El Nino, apa caldă se extinde din vest către est, spre America de Sud. În același timp, zona de apă rece din est se diminuează.

Un exemplu foarte clar a fost luna decembrie 1997, aflată aproape de vârful unui episod El Nino puternic. Apa caldă se extinsese din Pacificul vestic către est, iar „limba rece” slăbise.

În același timp, vânturile din vestul Pacificului, de obicei slabe, băteau puternic către est și împingeau apa caldă în aceeași direcție.

Un an mai târziu, în decembrie 1998, situația era foarte diferită. Atunci se înregistra un episod puternic de La Nina, caracterizat prin ape mai reci decât în mod normal în Pacificul ecuatorial.

Temperatura „limbii reci” era cu aproximativ 3 grade Celsius sub valorile obișnuite.

Episoadele La Nina apar uneori după El Nino, însă nu după fiecare episod.

Ce este La Nina

Dacă El Nino este asociat cu temperaturi neobișnuit de ridicate ale apelor din Pacificul ecuatorial, La Nina este caracterizată prin temperaturi neobișnuit de scăzute în aceeași regiune.

Cele două fenomene reprezintă, practic, manifestări opuse ale oscilației ocean-atmosferă din Pacificul tropical.

Și La Nina poate produce schimbări ale vremii în regiuni aflate la distanță de Pacific.

Analizând temperaturile apei de la suprafață, cercetătorii pot observa cu ușurință aceste două tipuri de episoade. Temperaturile mai ridicate decât normalul apar ca zone calde, în timp ce temperaturile mai scăzute sunt evidențiate de zone reci.

El Nino poate fi privit ca o intensificare a ciclului sezonier obișnuit de încălzire a apei, în timp ce La Nina reprezintă o intensificare a ciclului sezonier de răcire.

Înregistrările istorice arată episoade El Nino în anii 1986-1987, 1991-1992, 1993, 1994 și 1997-1998. Un episod puternic La Nina a avut loc în 1988-1989, iar unul mai slab în 1995-1996.

Astfel, în spatele numelui aparent simplu de El Nino se află un fenomen oceanic și atmosferic complex, capabil să schimbe tiparele vremii în zone foarte îndepărtate de locul în care pescarii din America de Sud au observat pentru prima dată apele neobișnuit de calde ale Pacificului.