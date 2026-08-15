Teheranul transmite SUA un mesaj cu privire la negocieri și armistițiu: "Nu avem ce armistițiu să prelungim"

1 minut de citit Publicat la 11:12 15 Aug 2026 Modificat la 11:49 15 Aug 2026

Șeful Gărzilor Revoluționare iraniene susține că țara sa a înghenuncheat "cea mai mare armată a lumii". Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Teheranul nu a decis încă dacă va relua negocierile cu Washingtonul după expirarea unui armistiţiu de 60 de zile, a declarat ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi, relatează sâmbătă DPA, citată de Agerpres.

Diplomatul a acuzat Statele Unite că au încălcat acordul prin reluarea ostilităţilor.

În declarații pentru agenția de știri ISNA, Araghchi a declarat că, întrucât că Statele Unite au încălcat un memorandum de înţelegere convenit în urmă cu aproximativ două luni şi au reluat luptele, nu a existat niciun armistiţiu care să poată fi prelungit în prezent.

Ţările mediatoare Pakistan şi Qatar rămân în contact cu Iranul, a confirmat șeful diplomației iraniene, dar a subliniat că această comunicare nu înseamnă că au loc negocieri active.

Acordul Washington - Teheran nu a durat mult

Reprezentanţi ai Washingtonului şi Teheranului au convenit asupra unui acord-cadru la mijlocul lunii iunie.

Înțelegerea avea scopul de a asigura o perioadă de negocieri de 60 de zile, redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz şi asigurarea premiselor pentru o soluţionare durabilă a conflictului.

Cu toate acestea, luptele au continuat în timpul acordului, ambele părţi lansând atacuri puternice.

După lovituri asupra unor nave în Strâmtoarea Ormuz atribuite Iranului, armata americană a reluat, de asemenea, blocada porturilor iraniene, în efortul de a împiedica Teheranul să obţină venituri din exporturile de petrol.

Şeful Gărzii Revoluţionare declară că Iranul "a îngenuncheat SUA"

Separat, comandantul şef al Gărzii Revoluţionare din Iran, generalul-maior Ahmad Vahidi, a declarat sâmbătă că Forţele Armate Iraniene au reuşit "să îngenuncheze cea mai puternic înarmată armată din istoria lumii" în timpul celor aproape şase luni de război cu Statele Unite, relatează EFE, conform Agerpres.

"Încrezându-se în Dumnezeu Atotputernic şi luptând victorios în condiţii extrem de dificile (...) şi prin operaţiuni ofensive şi defensive reuşite sub foc intens, au îngenuncheat cea mai puternic înarmată armată din istoria lumii", a afirmat Vahidi într-un comunicat difuzat de agenţia de ştiri Tasnim, având legături cu corpul militar de elită.