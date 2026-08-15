Un cutremur uriaș de 7,7 a lovit în Asia. Au căzut clădiri și s-a emis alertă de tsunami, în Indonezia. E panică generalizată

2 minute de citit Publicat la 08:42 15 Aug 2026 Modificat la 08:43 15 Aug 2026

Cutremur devastator în Indonezia, sâmbătă dimineațî. Foto: Profimedia Images

Un cutremur cu magnitudinea de 7,7 a lovit estul Indoneziei sâmbătă dimineață, provocând o panică generalizată și distrugând clădiri, relatează The Guardian.

Cel puțin cinci persoane au fost ucise, dar bilanțul preliminar va fi, probabil, actualizat.

Autoritățile au emis o avertizare de tsunami, care a fost ulterior ridicată.

Au existat zeci de replici, inclusiv una cu magnitudinea de 6,1.

Valuri de tsunami de circa un metru au fost înregistrate în mai multe zone.

Agenția de geofizică indoneziană BMKG a înregistrat primul cutremur la ora 4:58 dimineața, ora locală, la o adâncime de 15 km în regiunea Flores.

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Primele victime confirmate au fost ucise de seism în timp ce dormeau

Guvernatorul provinciei Nusa de Est, Emanuel Melkiades Laka Lena, a spus că cele cinci persoane au murit după ce molozul a căzut peste ele în timp ce dormeau.

Un videoclip de pe Facebook, verificat de Reuters ca fiind realizat într-un port din Maumere, arată părți ale unei clădiri prăbușite în praf și moloz, în timp ce oamenii țipă și aleargă pe stradă.

Maumere este principalul oraș din Regiunea Sikka de pe insula Flores, în estul vastului arhipelag al Indoneziei.

Epicentul cutremurului a fost localizat în largul coastei de nord a insulei Flores, la aproximativ 68 km nord-vest de orașul de coastă Ende, au declarat autoritățile americane și indoneziene.

Indonezia, situată pe „Cercul de Foc” al Pacificului, este predispusă la cutremure

Locuitorii din regiunea Nagekeo, zona cea mai apropiată de epicentru, s-au grăbit spre terenuri mai înalte imediat după cutremur.

„Deodată a început să se cutremure și am intrat în panică”, a declarat pentru AFP Lukas Lotar, un angajat în vârstă de 31 de ani al spitalului din regiune.

„Pacienții au fugit și ei din spital, șocul a fost mare. Am văzut că mai mulți pereți erau crăpați”, a adăugat el.

Yohanes Babo, în vârstă de 56 de ani, un alt locuitor din Nagekeo, povestește, la rândul său, momentele de groază care au însoțit seismul.

„Cutremurul a fost puternic. Din fericire, eram deja afară din casă. Oamenii intrau în panică, alergau încoace și încolo, încercând să ajungă la dealuri”, a spus el.

Autoritățile au emis o avertizare de tsunami, dar au ridicat-o ulterior când agenția de meteorologie, climatologie și geofizică din Indonezia a declarat că monitorizarea nu a arătat modificări semnificative ale nivelului mării care ar reprezenta o amenințare pentru comunitățile de coastă.

Imaginile difuzate la televiziunea indoneziană au arătat sute de oameni din regiunea Nagekeo evacuând zona înconjurată de molozul clădirilor avariate.

Cutremurul a fost resimțit în mare parte a insulei Flores, rapoartele inițiale indicând pagube mari.

Indonezia, care găzduiește peste 17.000 de insule, este predispusă la cutremure și activitate vulcanică din cauza amplasării sale pe „Cercul de Foc”, un arc de vulcani și linii de falie din bazinul Pacificului.