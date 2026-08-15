Furie și violență pe șosele. A fost finalizat topul țărilor cu cei mai agresivi șoferi. Surpriza de pe locul 2

2 minute de citit Publicat la 08:00 15 Aug 2026 Modificat la 08:18 15 Aug 2026

O țară din inima Europei, cunoscută destinație turistică, ocupă primul loc în topul statelor cu cei mai agresivi șoferi. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Clasamentul țărilor cu cei mai agresivi șoferi relevă multe aspecte surprinzătoare.

Între altele, s-a aflat astfel că unele dintre cele mai populare destinații turistice din lume sunt, totodată, marcate de problemele provocate intenționat de șoferi în trafic, relatează Euronews, care citează un nou sondaj global.

Spre exemplu, Italia este o destinație de vacanță renumită în întreaga lume, cu artă impresionantă, peisaje emblematice și o gastronomie de primă clasă.

Italia, țara cu cei mai agresivi șoferi, conform noului sondaj

Italia este, totodată, țara cu cei mai agresivi șoferi: 23% dintre conducătorii auto chestionați în acest stat au declarat că au avut parte de situații care au implicat comportamente haotice sau imprudente.

Marea Britanie, asociată cu numele producătorilor unora dintre cele mai confortabile mașini din lume, s-a clasat pe locul al doilea în sondajul realizat de platforma de închirieri auto Discovercars.com, citat de Euronews.

11% dintre șoferi spun că s-au confruntat cu atitudini agresive pe șosea în Regatul Unut.

Londra s-a numărat printre orașele menționate cel mai des.

Statele Unite ocupă locul al treilea, cu 9%.

Urmează Franța și Australia, cu câte 5%.

Pe locul al cincilea, la egalitate, se află Spania și Turcia: câte 4% dintre participanții la sondaj au declarat că au întâlnit cele mai multe comportamente agresive pe șoselele din aceste două țări.

Care sunt cele mai supărătoare manifestări ale șoferilor imprudenți, nesimțiți și agresivi

Conform sondajului citat, cel mai enervant comportament invocat a fost nesemnalizarea la schimbarea direcției de mers (56%).

Mersul la mică distanță de mașina din față îi deranjează, de asemenea, pe șoferi (46%), chiar mai mult decât deplasarea lentă pe banda de depășire (43%) și frânarea bruscă (20%).

Topul țărilor considerate cele mai politicoase în materie de comportament pe șosele

Percepția asupra politeții unei țări poate să difere în funcție de comportamentul cetățenilor săi pe șosea sau în afara carosabilului, deși există și câteva tendințe comune.

De pildă, italienii au obținut rezultate slabe și într-un sondaj privind bunele maniere, clasându-se printre națiunile cel mai puțin asociate cu politețea și ocupând locul 24 din 25 de țări, potrivit unei cercetări a companiei de servicii financiare Remitly, citată de Euronews.

Doar Austria s-a clasat mai slab decât Italia.

În fruntea clasamentului conduce detașat Japonia, unde plecăciunea este în continuare considerată un semn de respect.

Canada ocupă locul al doilea, urmată de Regatul Unit.

Același sondaj le-a cerut participanților să reflecteze asupra propriului comportament și să spună dacă se consideră persoane politicoase și dacă îi tratează pe străini cu respect.

În mod interesant, japonezii și-au acordat unul dintre cele mai mici punctaje, deși acesta a rămas ridicat: 8,73 din 10.

Brazilia și Chile sunt țările în care oamenii se consideră, în cea mai mare măsură, cei mai politicoși din lume, dintre națiunile incluse în sondaj.

Cetățenii acestor state și-au acordat un punctaj mediu de 9,46.

Indienii s-au clasat pe următorul loc (9,41), urmați de suedezi (9,40) și francezi (9,40).