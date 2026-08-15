O statuie antică a stat ascunsă secole ca piatră de pavaj: Descoperirea arheologică dezvăluie secretele unei civilizații misterioase

Statuia înfățișează un tânăr ținând fructe și a fost datată în prima jumătate a secolului al V-lea î.Hr. FOTO: Ministerul Culturii din Turcia

O statuie colosală care a stat timp de secole ascunsă ca piatră de pavaj oferă arheologilor o perspectivă rară asupra uneia dintre cele mai misterioase civilizații ale lumii antice, potrivit thecooldown.com.

În Sardes, vestul Turciei, arheologii au descoperit o figură veche de aproximativ 2.500 de ani, care s-a spart în bucăți, dar care inițial avea aproximativ 2,2 metri înălțime. Experții au spus că designul neobișnuit al statuii ar putea altera înțelegerea despre viața în Lidia, o civilizație din epoca fierului.

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Publicația a relatat că statuia înfățișează un tânăr ținând fructe și a fost datată în prima jumătate a secolului al V-lea î.Hr., aproape de începutul perioadei clasice în arta greacă. Oficialii au spus că a rămas într-o stare excepțională, deoarece romanii au reutilizat-o ulterior ca piatră de pavaj de-a lungul unei străzi.

Situat în Manisa, situl a fost adăugat pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO în 2025. Sardes a fost cândva capitala Lidiei, o civilizație cunoscută pentru bogăția și producția timpurie de monede.

Nicholas Cahill, directorul de teren al Expediției Sardis, a declarat pentru The Art Newspaper: „Este o piesă minunată și încă suntem oarecum uimiți și puțin nedumeriți de ea”.

Statuia pare să îmbine tradițiile artistice într-un mod pe care experții îl spun nemaivăzut până acum. Ministerul turc al Culturii a declarat că figura combină o poziție verticală și o coafură lungă asociate cu sculptura din secolul al VI-lea î.Hr., cu tratamente faciale și ale mâinilor mai tipice secolului al V-lea î.Hr.

Arheologul Hector Williams a declarat că statuia este „una dintre cele mai neobișnuite piese de sculptură care au ieșit la iveală din săpăturile din vestul Turciei în ultimele decenii”.

Descoperirea provine din munca de cercetare în curs a Expediției Sardis, care este sponsorizată de universitățile Harvard și Cornell și operează cu permisiunea ministerului culturii și turismului din Turcia.

Turcia continuă, de asemenea, lucrările la alte situri importante. Oficialii au anunțat, de asemenea, descoperirea unor sculpturi din marmură vechi de 1.800 de ani la Aspendos, un alt sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO din țară. Acestea îl înfățișează pe Asklepios, zeul grec al medicinei, și pe fiul său, Telesphoros, asociat cu convalescența.