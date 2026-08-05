VIDEO Incendiu uriaș la o uzină chimică din Chile. S-au raportat explozii şi flăcări de peste 15 metri

1 minut de citit Publicat la 08:36 05 Aug 2026 Modificat la 08:36 05 Aug 2026

Incendiu de proporţii la o uzină chimică din Chile. S-au raportat explozii şi flăcări de peste 15 metri. FOTO Captură X

Un incendiu de proporţii a izbucnit la o uzină chimică din comuna Quilicura, Santiago, Chile. S-au raportat explozii şi flăcări de peste 15 metri, relatează presa locală.

Situaţia de urgenţă, semnalată după ora 21:00, a mobilizat mai multe unităţi ale pompierilor, în timp ce martorii au semnalat flăcări intense şi multiple explozii în interiorul fabricii.

? AHORA



? Gran incendio químico afecta a planta industrial en Quilicura



Un incendio de gran magnitud se registra esta noche al interior de la empresa Panimex, ubicada junto a la Ruta 5, en el sector de Lo Marcoleta, comuna de Quilicura.



Las llamas han alcanzado varios metros… pic.twitter.com/ZUJ3attMiJ — Noticias y alertas de seguridad en Chile ?? (@Mialertacl) August 5, 2026

Incendiul afectează compania Panimex din comuna Quilicura.

Conform primelor informaţii, focul ar fi izbucnit într-o zonă a instalaţiei şi ar fi ajuns ulterior la unul dintre reactoarele companiei, specializată în fabricarea plastifianţilor.

?Urgente?el incendio estructural que afecta a la empresa “Panimex” filial de Codelco la cual produce plastificantes, anhídrido ftálico y ácido funárico, conductores precaución en ruta 5 norte a la altura de enlace Buenaventura.



Síguenos en @bombiteve somos 100% Independientes.… pic.twitter.com/g3ug0sUejB — Bombiteve (@bombiteve) August 5, 2026

Situaţia de urgenţă a impus, de asemenea, închiderea sensului de circulaţie al Rutei 5 Nord în imediata apropiere a incintei, pentru a facilita intervenţia echipelor de urgenţă şi a asigura siguranţa celor care circulă în zonă.

04/08/2026? AHORA | INCENDIO EN EMPRESA QUÍMICA DE QUILICURA.



Un incendio estructural afecta durante esta noche a las instalaciones de Panimex Química, ubicadas en el sector de avenida Presidente Eduardo Frei Montalva con Las Esteras Sur, en la comuna de Quilicura.



Debido a la… pic.twitter.com/PxYbVCyLsH — EL INFORMANTE CHILE (@ElInformante_CL) August 5, 2026

Pompierii sunt în continuare prezenţi la faţa locului pentru a stinge incendiul, în timp ce se monitorizează riscul asociat produselor chimice prezente în fabrică.