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VIDEO Incendiu uriaș la o uzină chimică din Chile. S-au raportat explozii şi flăcări de peste 15 metri

G.M.
1 minut de citit Publicat la 08:36 05 Aug 2026 Modificat la 08:36 05 Aug 2026
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Incendiu de proporţii la o uzină chimică din Chile
Incendiu de proporţii la o uzină chimică din Chile. S-au raportat explozii şi flăcări de peste 15 metri. FOTO Captură X

Un incendiu de proporţii a izbucnit la o uzină chimică din comuna Quilicura, Santiago, Chile. S-au raportat explozii şi flăcări de peste 15 metri, relatează presa locală.

Situaţia de urgenţă, semnalată după ora 21:00, a mobilizat mai multe unităţi ale pompierilor, în timp ce martorii au semnalat flăcări intense şi multiple explozii în interiorul fabricii.

Incendiul afectează compania Panimex din comuna Quilicura.

Conform primelor informaţii, focul ar fi izbucnit într-o zonă a instalaţiei şi ar fi ajuns ulterior la unul dintre reactoarele companiei, specializată în fabricarea plastifianţilor.

Situaţia de urgenţă a impus, de asemenea, închiderea sensului de circulaţie al Rutei 5 Nord în imediata apropiere a incintei, pentru a facilita intervenţia echipelor de urgenţă şi a asigura siguranţa celor care circulă în zonă.

Pompierii sunt în continuare prezenţi la faţa locului pentru a stinge incendiul, în timp ce se monitorizează riscul asociat produselor chimice prezente în fabrică.

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Etichete: explozie Chile fabrica

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