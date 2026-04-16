Trump anunță primele discuții dintre Israel și Liban după 34 de ani. Întâlnirea dintre Netanyahu și Aoun va avea loc joi

Președintele american Donald Trump a anunțat că liderii Libanului și Israelului vor purta joi discuții directe, pentru prima dată în ultimele decenii, scrie BBC.

„Încercăm să obținem un mic răgaz între Israel și Liban. A trecut mult timp de când cei doi lideri nu și-au mai vorbit, cam 34 de ani. Asta se va întâmpla mâine. Frumos! Președintele DJT”, a scris Trump pe rețeaua Truth Social, cu puțin timp înainte de miezul nopții de miercuri, ora Washingtonului.

Anunțul vine după ce Libanul și Israelul au purtat, la începutul acestei săptămâni, primele discuții diplomatice în peste trei decenii – o întâlnire rară, menită să pună capăt luptelor dintre Israel și gruparea Hezbollah, susținută de Iran.