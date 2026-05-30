30 de milioane de dolari pentru un T.rex la Sotheby's. Gus a trăit acum 67 de milioane de ani. Ceva de pe oasele sale iese în evidență

2 minute de citit Publicat la 23:39 30 Mai 2026 Modificat la 23:39 30 Mai 2026

Reprezentare grafică a unui Tyran

Investitorii bogați își plasează banii inclusiv în fosile, iar casa de licitații Sotheby's, cu sediul la New York, știe foarte bine acest lucru, pentru că urmează să scoată la vânzare cu strigare un dinozaur de 67 de milioane de ani, scrie ziarul britanic Financial Times (FT).

Mișcarea vine la doi ani după ce Sotheby's a vândut cea mai scumpă fosilă din istorie, un stegozaur numit Apex, magnatului Ken Griffin, proprietarul fondului de investiții speculative Citadel LLC.

La momentul respectiv, estimarea pre-licitație pentru stegozaurul lui Griffin a variat între 4 și 6 milioane de dolari.

În cele din urmă, șeful fondului speculativ a cumpărat relicva pentru 44,6 milioane de dolari.

În cazul tiranozaurului, lucrurile au "evoluat" din punct de vedere financiar: Gus, numit după Gary "Gus" Licking, fermierul pe al cărui teren din Dakota de Sud a fost găsită fosila, va fi licitat la Sotheby’s pentru o sumă estimativă cuprinsă între 20 și 30 de milioane de dolari.

Este cea mai mare estimare pentru o fosilă de dinozaur.

Licitația va avea loc pe 14 iulie.

Sotheby's: Va exista un profil foarte larg de cumpărători

Vânzarea specimenului, despre care Sotheby’s susține că se numără printre cele mai complete schelete de T. rex descoperite vreodată, e un semn că organizatorul de licitații de lux continuă să parieze pe piața fosilelor și că elita mondială e dispusă să cheltuie zeci de milioane pe astfel de relicve.

"Pentru acest specimen, va exista un profil foarte larg al cumpărătorilor", a anticipat Cassandra Hatton, vicepreședinte și șefă a Departamentului de știință și istorie naturală a casei de licitații într-o declarație pentru FT.

"Majoritatea covârșitoare a cumpărătorilor de fosile doresc să împrumute achizițiile unui muzeu sau să le expună în țările lor", a adăugat ea.

Apex-ul achiziționat în 2024 de Ken Griffin este în prezent expus la Muzeul American de Istorie Naturală din New York.

Potrivit acestei reprezentante Sotheby's, Gus are urme de mușcături și oase care s-au rupt și s-au vindecat, ceea ce ar putea, eventual, să sporească interesul celor ce licitează.

Unii dintre dinozaurii vânduți la licitație și-au găsit locul în muzee

Primul dinozaur vândut la licitație a fost tot un T. rex, amintește FT.

Vânzarea a fost organizată de Sotheby’s într-un eveniment din 1997 susținut de Walt Disney și McDonald’s.

Numită "Sue", respectiva fosilă a fost vândută pentru 8,4 milioane de dolari și se află acum la Muzeul Field din Chicago.

În 2020, Casa Christie's l-a vândut pe "Stan", de asemenea T. rex, pentru 31,8 milioane de dolari guvernului din Abu Dhabi.

Cum a fost găsit Gus

Gus a fost descoperit în 2021 pe terenul unei ferme de vite de aproape 3.000 de hectare din districtul Harding, statul american Dakota de Sud.

Excavațiile și lucrările de laborator au fost efectuate de paleontologii de la Theropoda Expeditions și au durat aproape cinci ani, finalizându-se la începutul acestui an.

"E ca și cum ai încerca să dezlegi cel mai dificil puzzle din lume, cu excepția faptului că trebuie să găsim, mai întâi, toate piesele. E vorba de toate acele oase separate timp de 67 de milioane de ani pe care acum le putem, într-o manieră aproape magică, să le punem la loc", a declarat Thomas Heitkamp, ​​președintele Theropoda Expeditions.

"Aceste vânzări sunt extrem de importante, deoarece ne ajută să găsim fosile care, altfel, ar fi pierdute pentru toată lumea. Această fosilă prezintă anumite aspecte care ne ajută să răspundem la întrebări la care nu s-a răspuns cu ocazia licitațiilor pentru T. rex în anianteriori. E vorba de urme de mușcături și de oase care s-au rupt și apoi s-au vindecat", a spus, la rândul ei, Cassandra Hatton.