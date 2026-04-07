Scheleltul unui Triceratops, vechi de 66 de milioane de ani, s-a vândut la licitație cu 5,55 milioane de dolari

Scheletul unui dinozaur Triceratops vechi de 66 de milioane de ani a fost vândut la o licitație online pe platforma Joopiter pentru 5,55 milioane de dolari.

Trey, așa cum a fost numit specimenul, a fost descoperit în 1993 lângă Lusk, Wyoming, de către paleontologul Allen Graffham și colaboratorul său Lee Campbell, într-o zonă cunoscută sub numele de Formațiunea Lance, faimoasă pentru adăpostirea oaselor unor dinozauri precum Tyrannosaurus rex, Edmontosaurus și, bineînțeles, Triceratops, relatează Tg24.sky.

Prețul său, potrivit Joopiter, este cel mai mare obţinut vreodată la o licitație online de fosile de dinozauri.

După descoperirea sa, Trey a intrat într-o colecție privată, a fost restaurat și montat și a rămas expus la Centrul de Dinozauri din Wyoming din 1995 până în 2026.

Acum, după 30 de ani petrecuți într-un muzeu, a devenit singurul schelet de dinozaur găsit de Graffham care a fost vândut pe piață în ultimii douăzeci de ani.

Scheletul lui Trey are o valoare enormă pentru cercetare, așa cum a explicat Andre Lujan, paleontolog și CEO al companiei comerciale de paleontologie PaleoTex, într-un e-mail către Artnet: „Trey este una dintre acele fosile care ne ajută să înțelegem mai bine acest grup dispărut de dinozauri cu coarne”, a scris Lujan. „Ceea ce îl face pe Trey unic este valoarea sa culturală: este o parte integrantă a istoriei paleontologiei comerciale din Statele Unite și un simbol al contribuției cetățenilor oameni de știință la cunoașterea științifică.”

Pentru Joopiter, compania fondată de muzicianul, producătorul și directorul de creație al Louis Vuitton, Pharrell Williams, aceasta este prima fosilă de dinozaur scoasă la licitație, marcând intrarea sa pe o piață care a părut din ce în ce mai prosperă în ultimii ani.

Acest lucru a stârnit o îngrijorare considerabilă în rândul celor care cred că astfel de descoperiri nu ar trebui să fie proprietate privată, deși, în unele cazuri, cumpărătorii înșiși au împrumutat sau donat ulterior scheletele achiziționate către diverse muzee.

În 2025, Sotheby's a vândut un schelet de Ceratosaurus pentru 30,5 milioane de dolari și un Triceratops juvenil pentru 5,4 milioane de dolari.