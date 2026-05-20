Bolojan îi ia din nou apărarea Oanei Gheorghiu și spune că “nu vede” niciun conflict de interese în cazul Băcanu-SAFE

2 minute de citit Publicat la 21:59 20 Mai 2026 Modificat la 22:23 20 Mai 2026

Serviciile sunt descrise drept asistență în negocierea unor acorduri de cooperare industrială aferente programului SAFE. FOTO: Cristian Băcanu/Facebook

Premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit miercuri seara despre programul SAFE și contractele controversate de consultanță în care este implicată o firmă de avocatură în care activează fostul deputat PNL Cristian Băcanu, în prezent consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu.

Premierul a fost întrebat, la B1TV, dacă este un conflict de interese între faptul că fostul deputat PNL lucrează ca avocat grupul internațional german şi faptul că este și consilier onorific al Oanei Gheorghiu.

„Nu, nu văd nicio formă de conflict de interese, pentru că, cel puţin, pe această componentă, gândiţi-vă că doamna Gheorghiu nu a fost implicată în aceste aspecte. Are altă zonă de competenţă”, a răspuns Bolojan.

Declarația premierului vine după ce Antena 3 CNN a difuzat informația potrivit căreia o casă de avocatură cu sediul în Germania, la care lucrează și fostul deputat liberal Cristian Băcanu, în prezent consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu, a primit bani pentru consultanță pentru programul SAFE.

Cancelaria Premierului a transmis solicitări de ofertă către patru companii de avocatură, selecția luând în calcul mai multe criterii:

1. Experiența și anvergura internațională, având în vedere domeniul și companiile care vor trebuie să facă producție în România;

2.Experiența relevantă în domeniul contractelor comerciale complexe, capacitatea de a asigura echipă multidisciplinară de avocați cu expertiză în domenii juridice relevante pentru implementarea SAFE;

3. Prețul serviciilor de asistență juridică.

“Multe din companiile internaționale sau companiile românești de renume și cu experiență similară au deja contracte cu industria de apărare, ceea ce a restrâns mult plaja de posibili ofertanți”, se mai precizează în răspuns.

Ofertele de preț care s-au primit de la cele patru companii, care respectau criteriile enunțate mai sus sunt, în ordine, 200.000 EUR + TVA, 113.900 EUR + TVA, 65.000 EUR + TVA, 60.000 EUR + TVA.

Cea de-a treia ofertă a fost retrasă de companie din cauza complexității proiectului și a posibilelor prejudicii de imagine. Serviciile juridice au fost contractate de la CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP SCP (CMS România), care o oferit prețul cel mai scăzut dintre cele 4 companii care au transmis oferte și a căror ofertă a fost menținută, mai precizează Executivul.

Contractul are o perioadă determinată de 4 luni, iar valoarea acestuia este de 306.000 lei la care se adaugă TVA.

Echipa de avocați pusă la dispoziție de CMS este coordonată de către Horea Popescu, Managing Director - Europa Centrală și de Est și Managing Partner - România al CMS România, parte a grupului CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP SCP cu sediul în Londra.