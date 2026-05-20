Peter Magyar vrea să bage România în grupul țărilor de la Vișegrad. „Personal, sunt gata să includem și alte țări”

1 minut de citit Publicat la 20:21 20 Mai 2026 Modificat la 20:31 20 Mai 2026

Anunțul lui Magyar a fost făcut într-o conferință de presă comună cu premierul polonez Donald Tusk. Din Grupul de la Vișegrad fac parte Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria. Foto: Getty Images

Ungaria dorește ca România facă și ea parte din Grupul Țărilor de la Vișegrad, alcătuit în prezent din Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria. Noul premier al Ungariei, Peter Magyar, și-a propus ca acest grup de țări să devină o veritabilă forță politică în UE, informează Politico.

Pe lângă România, Magyar a sugerat ca Grupul de la Vișegrad să includă și țările nordice, Croația, Slovenia și „probabil Austria” și inclusiv țările din Balcanii de Vest care în prezent nu fac parte din UE.

După înlăturarea de la putere a fostului premier maghiar, Viktor Orban, Ungaria și Polonia își propun să refacă Grupul de la Vișegrad, care să aibă un cuvânt greu de spus în diplomația europeană.

Gândit inițial ca un bloc de țări care să promoveze interesele Europei Centrale în UE, grupul și-a pierdut influența în interiorul Uniunii, ca urmare a luptelor interne și diviziunilor politice, existente în special între fostul premier Viktor Orban, apropiat Kremlinului, și premierului polonez antirus și pro-UE Donald Tusk.

După ce l-a învins clar pe Orban la alegerile parlamentare din aprilie, Peter Magyar, a ales Varșovia ca primă destinație externă, după investirea sa în funcția de șef al guvernului de la Budapesta.

„Grupul de la Vișegrad își poate redobândi vitalitatea și influența sa în Uniunea Europeană”, a spus Magyar în cadrul unei conferințe comune de presă cu Donald Tusk. „Personal, sunt gata să începem extinderea cooperării, cu includerea și altor țări”.

Magyar a spus că Ungaria, care deține în prezent președinția Grupului de la Vișegrad, ar putea organiza un summit la Budapesta spre finalul lunii iunie.

„Sunt mai mult decât bucuros”, a adăugat premierul polonez Tusk. „Am așteptat mulți, mulți ani acest moment, în care să stăm din nou la aceeași masă cu un maghiar, un slovac și un ceh și să discutăm despre ce putem face împreună pentru națiunile noastre în Europa”.