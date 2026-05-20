Un post de radio din Anglia a anunţat din greşeală moartea Regelui Charles al III-lea

1 minut de citit Publicat la 21:07 20 Mai 2026 Modificat la 21:16 20 Mai 2026

Regele Marii Britanii, Charles al III-lea, alături de soția sa, Regina Consoartă Camilla. Sursa foto: Hepta

Un post radiofonic local din sud-estul Angliei a prezentat miercuri scuze publice Regelui Charles al III-lea şi ascultătorilor săi, după ce a anunţat din greşeală moartea suveranului britanic, invocând o defecţiune informatică, informează AFP, conform Agerpres. La scurt timp după ce şi-au dat seama de eroare, reprezentanții postului și-au cerut scuze în direct, dar și pe rețelele sociale, adresându-se monarhului britanic și ascultătorilor "pentru neplăcerile cauzate".

"Procedura «Monarch» – pe care toate radiourile britanice o ţin pregătită, sperând în acelaşi timp să nu fie nevoite niciodată să recurgă la ea – a fost declanşată din greşeală marţi după-amiază, anunţând în mod eronat decesul Majestăţii Sale Regele", a transmis directorul de la Radio Caroline, Peter Moore, într-o postare pe Facebook.

El a menţionat "o eroare informatică survenită în studioul principal".

Emisiunea de marţi după-amiază nu este disponibilă pentru a fi ascultată în reluare pe site-ul acestui post radiofonic din Essex, un comitat din sud-estul Angliei.

Radio Caroline "a avut plăcerea de a difuza mesajul de Crăciun al Majestăţii Sale Regina (Elisabeta a II-a, decedată în septembrie 2022) şi, de atunci, pe cel al Regelui, iar noi sperăm că vom putea să continuăm să facem acest lucru timp de mulţi ani de acum înainte", a adăugat directorul postului radiofonic.

După ce şi-au dat seama de eroare, reprezentanţii postului, care a fost înfiinţat în 1964, au prezentat scuze publice în direct, apoi pe reţelele de socializare, Regelui şi ascultătorilor "pentru neplăcerile cauzate".

Regele Charles al III-lea se afla într-o vizită în Irlanda de Nord marţi după-amiază în momentul în care Radio Caroline a anunţat din greşeală decesul său.

În vârstă de 77 de ani, monarhul britanic continuă să urmeze un tratament pentru cancer, al cărui diagnostic l-a dezvăluit în februarie 2024. La finalul anului trecut, el a anunţat că boala a intrat în remisie, iar medicii au decis reducerea tratamentului pentru cancer.

Săptămâna trecută, Regele Charles s-a întâlnit cu Regina maori a Noii Zeelande, Te Arikinui Kuini Nga Wai hono i te po, la Palatul Buckingham.