Regele Charles anunță că boala a intrat în remisie. Medicii au decis reducerea tratamentului pentru cancer

Charles a vorbit despre modul în care detectarea precoce i-a transformat propria luptă cu boala. FOTO: Hepta

Regele Charles al III-lea a anunțat o “etapă importantă” în lupta sa cu cancerul și a dezvăluit că își va reduce programul de tratament în 2026, descriind vestea ca pe o „binecuvântare personală”, potrivit The Guardian.

Potrivit anunțului, tratamentul va trece într-o fază de precauție, cu o frecvență redusă semnificativ, pe măsură ce recuperarea sa ajunge într-un stadiu mult mai pozitiv. Echipa sa medicală va avea acces la cât timp va mai avea nevoie de tratament pentru a-și proteja și prioritiza recuperarea continuă.

Într-un mesaj video preînregistrat vineri pentru seara Stand Up to Cancer de la Channel 4, Charles a vorbit despre modul în care detectarea precoce i-a transformat propria luptă cu boala și despre cum diagnosticarea precoce ar putea oferi „timp neprețuit echipelor medicale - și, pacienților lor, darul prețios al speranței”.

Fără a dezvălui ce tip de cancer are, Charles a spus: „Astăzi, pot să vă împărtășesc vestea bună că, datorită diagnosticării precoce, intervenției eficiente și respectării «prescripțiilor medicilor», propriul meu program de tratament pentru cancer poate fi redus în noul an.

„Această etapă importantă este atât o binecuvântare personală, cât și o mărturie a progreselor remarcabile care au fost făcute în îngrijirea cancerului în ultimii ani; o mărturie care sper că va oferi încurajare celor 50% dintre noi care vor fi diagnosticați cu această boală la un moment dat în viață.”

Vorbind despre importanța diagnosticării precoce, el a spus: „Știu, de asemenea, ce diferență a făcut în propriul meu caz, permițându-mi să continui să duc o viață împlinită și activă, chiar și în timp ce urmez tratament.”

Însă și-a exprimat îngrijorarea că cel puțin 9 milioane de persoane din Regatul Unit nu erau la zi cu screening-urile pentru cancer disponibile.

Prin urmare, a fost „încurajat” să afle despre un nou instrument național de verificare a screening-ului, lansat la începutul acestei luni, care arată cine este eligibil pentru programele existente de screening pentru cancerul de sân, intestin și col uterin.

Un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a declarat: „Majestatea Sa a răspuns excepțional de bine la tratament, iar medicii săi recomandă ca măsurile în curs să treacă acum într-o fază de precauție. Această poziție va fi monitorizată și revizuită continuu pentru a proteja și prioritiza recuperarea sa continuă.

„Așa cum a spus regele, această etapă importantă în călătoria sa de recuperare este «o mare binecuvântare personală».”

Regele Charles a fost abordat pentru a oferi sprijin instrumentului de screening online și a considerat că este „un moment potrivit pentru a oferi o scurtă actualizare cu privire la traiectoria pozitivă a propriei sale recuperări continue”.

Purtătorul de cuvânt a declarat: „Regele a simțit o mare alinare și încurajare în faptul că a putut continua să ducă o viață împlinită și activă pe parcursul tratamentului său, respectând întotdeauna sfaturile echipei sale medicale.

Capacitatea sa de a-și îndeplini toate îndatoririle de stat și de a continua angajamentele publice și turneele în străinătate a contribuit foarte mult la mentalitatea pozitivă care, după cum multe familii știu, este o parte vitală a procesului de recuperare.

„Sfatul experților în cancer este că, în hotărârea sa de a sprijini întreaga comunitate a cancerului, este de preferat ca Majestatea Sa să nu se adreseze propriei sale afecțiuni specifice, ci mai degrabă să se adreseze celor afectați de toate formele bolii.”

Diagnosticul de cancer al regelui a fost anunțat în februarie 2024, deoarece acesta a fost tratat pentru mărirea benignă a prostatei, deși palatul a confirmat că nu are cancer de prostată.

Michelle Mitchell, directorul executiv al Cancer Research UK, al cărei patron este Charles, a declarat: „Știm că atunci când personalități publice vorbesc deschis despre diagnosticul lor de cancer, acest lucru îi poate determina pe alții să își verifice starea de sănătate și să vorbească cu un medic de familie dacă ceva îi îngrijorează. Îi urăm Majestății Sale mult succes în continuarea recuperării.”