Rusia acuză Ucraina că a ucis 24 de oameni de Anul Nou într-un atac cu drone incendiare în Hersonul ocupat

2 minute de citit Publicat la 23:30 01 Ian 2026 Modificat la 23:32 01 Ian 2026

Un hotel și o cafenea au fost lovite în orașul Hrolî din Herson de drone ucrainene lansate în noaptea de Anul Nou, acuză oficialii ruși. Foto: Profimedia Images

Un atac cu drone lansat de în noaptea de miercuri spre joi de către Kiev ar fi ucis 24 de persoane, rănind alte cel puțin 50, în partea ocupată de Rusia a regiunii ucrainene Herson, scrie The Guardian, care citează declarații ale oficialilor ruși.

Victimele sărbătoreau Anul Nou într-o cafenea și într-un hotel din orașul turistic Horlî, de pe coasta Mării Negre.

Cele două clădiri au fost lovite de trei drone, dintre care una transporta un lichid incendiar, a declarat liderul regional instalat de Moscova, Vladimir Saldo.

Agențiile de presă internaționale au difuzat fotografii în care se văd ruinele afectate de incendiu ale construcțiilor lovite.

Atenție, urmează imagini cu impact emoțional:

Atacul din Horlî a fost comentat și la Moscova.

Președinta camerei superioare a parlamentului rus, Valentina Matvienko, a afirmat că lovitura din noaptea de Anul Nou întărește hotărârea Rusiei de a-și atinge obiectivele de război în Ucraina și "demonstrează valabilitatea" revendicărilor Moscovei.

Oficial ucrainean: Respectăm dreptul internațional umanitar și atacăm doar obiective militare sau energetice

Joi seară, un purtător de cuvânt al forțelor Kievului a declarat pentru Interfax Ucraina că țara sa vizează în loviturile sale cu drone exclusiv obiective militare sau energetice rusești.

El nu a comentat în mod specific atacul semnalat de ruși în Herson.

"Forțele de Apărare ale Ucrainei respectă normele dreptului internațional umanitar și atacă exclusiv ținte militare inamice, instalații de combustibil și energie ale Federației Ruse, precum și alte ținte legitime", a declarat oficialul ucrainean.

Acest nou incident vine după acuzațiile lansate de Rusia la începutul săptămânii, conform cărora Ucraina ar fi lansat drone cu rază lungă asupra reședinței din Novgorod a președintelui Vladimir Putin.

Ucraina a negat acuzațiile iar Agenția Centrală de Informații din Statele Unite (CIA) l-a informat pe președintele Donald Trump că Putin nu a fost vizat de nicio tentativă de atac a ucrainenilor.

Joi, Ministerul rus al Apărării a comunicat că a înmânat Statelor Unite dovezi care ar proba susținerile sale cu privire la atacul ucrainean din Novgorod.