Rusia a predat SUA "dovezile" atacului ucrainean la palatul lui Putin, după ce CIA l-a informat pe Trump că Moscova minte

2 minute de citit Publicat la 22:23 01 Ian 2026 Modificat la 22:53 01 Ian 2026

Controllerul recuperat din drona doborâtă ar proba atacul ucrainean asupra palatului lui Putin, susține Moscova. Sursă foto: Profimedia Images / Ministerul rus al Apărării

Un comandant militar rus de rang înalt a înmânat joi unui ataşat militar american resturile unei presupuse drone ucrainene despre care a afirmat că ar conține date de natură să probeze că forțele Kievului au vizat o reședință a lui Vladimir Putin într-un atac recent, relatează Agerpres.

Încă de luni, Moscova a acuzat Kievul că a încercat să lovească construcția din regiunea Novgorod, cunoscută drept "palatul din Valdai" al președintelui rus.

Conform oficialilor ruși, Ucraina ar fi trimis 91 de drone cu rază lungă de acţiune.

Ministrul de Externe Serghei Lavrov a amenințat că Rusia îşi va revizui poziţia de negociere în discuţiile privind încheierea războiului din Ucraina, în urma pretinsului atac.

Ucraina şi ţările occidentale au contestat versiunea Rusiei cu privire la presupusa tentativă ucraineană de a lovi reședința lui Putin.

Ce spun rușii că ar conține drona pe care au preda-o americanilor

Un videoclip publicat pe canalul Telegram al Ministerului rus al Apărării îl arată pe amiralul Igor Kostiukov, şeful Direcţiei Principale a Statului Major al Forţelor Armate ale Rusiei, în timp ce înmânează ataşatului american o piesă descrisă drept mecanismul de control al dronei, recuperată dintre fragmentele aparatului doborât.

Russia’s Defense Ministry says GRU chief Igor Kostyukov has handed a recovered flight controller and decoded navigation data from a downed Ukrainian drone to a US military attaché in Moscow. The files allegedly show the UAV’s programmed route toward Putin's residence in Novgorod… pic.twitter.com/6hOHIoDawU — Brian McDonald (@27khv) January 1, 2026

"Decriptarea conţinutului din memoria controlerului de navigaţie al dronei, realizată de specialiştii serviciilor speciale ale Rusiei, confirmă fără nicio îndoială că ţinta atacului a fost complexul de clădiri al reşedinţei preşedintelui rus din regiunea Novgorod", a declarat Kostiukov.

"Presupunem că aceasta va elimina orice întrebare şi va permite stabilirea adevărului", a adăugat el.

Ministerul rus al Apărării anunţase anterior pe Telegram că rezultatele investigaţiei vor fi predate Statelor Unite.

Wall Street Journal a relatat miercuri că oficiali americani din domeniul securităţii naţionale au ajuns la concluzia că Ucraina nu l-a vizat pe Putin sau vreuna dintre reşedinţele sale într-un atac cu drone.

Preşedintele american Donald Trump s-a arătat inițial încrezător în versiunea rusă asupra incidentului, confirmând luni reporterilor că Vladimir Putin l-a informat despre presupusul atac.

Miercuri, Trump și-a schimbat, aparent, opiniile, distribuind pe reţelele sociale un editorial din New York Post care acuza Rusia că blochează pacea în Ucraina.

Ucraina a negat că ar fi efectuat un astfel de atac şi a descris acuzaţia drept parte a unei campanii ruseşti de dezinformare.

Potrivit Kievului, Moscova ar urmări astfel să torpileze negocierile de pace, după o întâlnire desfășurată în SUA în ultimul weekend între Trump şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în urma căreia cei doi lideri au declarat că s-a convenit "asupra a 90%" din planul menit să ducă la încheierea războiului.