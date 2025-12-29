Ucraina ar fi atacat reședința lui Putin din Novgorod chiar in timpul negocierilor de la Mar-a-Lago. Rusia amenință cu represalii

Ministrul rus de Externe susține că Ucraina a atacat cu drone reședința lui Vladimir Putin din Novgorod. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat, luni, Ucraina că a lansat un atac masiv cu aproape 100 de drone asupra reședinței președintelui Vladimir Putin.

"În noaptea de 28 spre 29 decembrie 2025, regimul de la Kiev a lansat un atac terorist folosind 91 de drone de atac cu rază lungă de acțiune asupra reședinței de stat a președintelui", a spus Lavrov, conform presei internaționale.

Ministrul rus a susținut că toate vehiculele aeriene fără pilot implicate în atac "au fost distruse".

"Nu există date privind victime sau pagube rezultate din prăbuşirea dronelor. Atragem atenția asupra faptului că această acțiune a fost desfășurată în timpul unor negocieri intense între Rusia și Statele Unite pentru reglementarea conflictului ucrainean.

Lavrov: Nu dorim să ieșim din negocieri cu SUA, dar poziția Rusiei va fi reconsiderată

Astfel de acțiuni nesăbuite nu vor rămâne fără răspuns. Țintele contraatacurilor și momentul în care acestea vor fi aplicate de Forțele Armate ale Rusiei au fost sunt stabilite.

În același timp, nu intenționăm să ieșim din procesul de negociere cu Statele Unite.

Totodată, având în vedere renașterea finală a regimului criminal de la Kiev, care a trecut la o politică de terorism de stat, poziția de negociere a Rusiei va fi reconsiderată", a avertizat ministrul rus.

Zelenski respinge acuzațiile lui Lavrov și spune că Rusia se pregătește să atace Guvernul din Kiev

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat rapid, luni, la acuzațiile ministrului rus de Externe și a avertizat că Rusia pregătește atacarea complexului guvernamental din Kiev.

"Trebuie să fim prudenți: ar putea avea loc un atac asupra clădirilor guvernamentale din Kiev", a spus președintele ucrainean.

El a respins declarațiile lui Lavrov privind un presupus atac al Ucrainei asupra reședinței lui Vladimir Putin din regiunea Novgorod.