Ce s-a întâmplat cu ayatollahul Ali Khamenei, după atacul care i-a distrus palatul

Locuința din Teheran a ayatollahul Ali Khamenei a fost distrusă complet în atacul israelian. FOTO: X OSINTdefender

Diplomația iraniană a transmis, sâmbătă seară, că poate confirma că liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei și președintele Pezeshkian sunt amândoi în viață și nevătămați, informează Sky News. Informațiile cu privire la soarta celor doi cei mai importanți oficiali ai regimului de la Teheran după atacurile SUA și Israel au fost contradictorii și greu de verificat de-a lungul ultimelor ore.

„Sunt cu toți teferi și în siguranță. Da, sunt niște comandanți care au fost martirizați ca urmare a acestui act terorist de agresiune.

Ceea ce contează, însă, este că națiunea iraniană, forțele noastre armate, curajoșii noștri militari fac tot ce este posibil să apere Iranul în cel mai ferm mod posibil”, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului iranian de externe.

Anterior, ministrul iranian de externe spunea doar că Ali Khamenei este în viață „din câte știe”.

Imagini din satelit de după-amiază arătau complexul în care locuiește Khamenei ca fiind distrus aproape complet. Cel puțin patru clădiri au fost bombardate în acel spațiu din centrul Teheranului.

Informații contradictorii și greu de verificat

Soarta ayatollahului iranian a fost incertă vreme de multe ore după atacul lansat de SUA și Israel împotriva Iranului. Presa israeliană scria în jurul orelor după-amiezii că Ali Khamenei ar fi fost ucis în primele lovituri. Ulterior, titlurile din presa israeliană s-au mai ponderat, fiind dată informația că „nu mai există contact” cu dictatorul teocratic al Iranului.

Puțin mai târziu, pe seară, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, spunea că „nu se află în poziția de a confirma” dacă membrii conducerii de vârf a Iranului vizați de SUA și Israel sunt nevătămați.