Români blocați în Dubai. "Trebuia să plecăm spre casă şi au început bombardamentele. Zboară rachetele deasupra hotelului"

Români blocați în Dubai. "Trebuia să plecăm spre casă şi au început bombardamentele. Sursa foto: Alina Răducan

După atacurile Iranului de sâmbătă, au fost raportate explozii de pe plajele din Dubai până pe străzile din Doha. Războiul din Orientul Mijlociu a surprins şi români care se aflau în vacanţă, la plajă, în Dubai. Aceştia s-au filmat în timp ce rachetele treceau deasupra plajelor şi au postat imaginile pe reţelele sociale. Alina Răducan, o româncă aflată în Dubai, a povestit, la Antena 3 CNN, clipele de groază pe care ea şi familia ei le trăiesc în aceste momente.

"Trebuia să zburăm spre casă. Când am ajuns la aeroportul din Abu Dhabi au început bombardamentele şi ni s-a comunicat că trebuie să ne întoarcem la hotel, pentru că toate căile aeriene sunt închise. Suntem cu copii mici după noi.

Efectiv zboară rachetele deasupra hotelului. S-a văzut de la balcon ieşind fum, din centrul oraşului", a spus Alina Răducan, româncă aflată în Dubai, la Antena 3 CNN.

Ea a continuat: "Am contactat consulatul român de-aici, au fost foarte amabili, ne-au făcut legătura cu MAE. Am fost contactaţi, chiar doamna ministru ne-a dat asigurări că vor face tot posibilul să ne aducă în siguranţă acasă. Le mulţumim pe această cale.

Aici, la hotel, nu ni se comunică aici. O parte din oameni sunt calmi, alţii sunt speriaţi. Eu sunt speriată, ne uităm la copii, ei se uită pe cer cum zboară rachetele, încep să plângă.

De la consulat ne-au spus că, până marţi, toate liniile aeriene sunt închise. Am înţeles că alţi români au închisriat maşini şi au plecat spre Oman, să ia zboruri, dar nu au reuşit. Poate găsesc alte zboruri. Noi, românii, suntem speriaţi. Nu ştim când vor pleca acasă.

Noi am ieşit afară, stăm la parterul hotelului, mai facem câţiva paşi spre recepţie".

Alţi români au fost surprinşi de război la plajă.

"Cât de ciudat este să stai la plajă şi să vezi deasupra ta rachetele. S-au auzit aşa, ca două focuri de artificii şi brusc, pe cer, au apărut nori. Se simte miros de petarde, miroase foarte ciudat. Sper că suntem în siguranţă. Am auzit că dimineaţă a trecut o rachetă deasupra la Burj Khalifa", a spus un bărbat.

"Am rămas în blocaţi în Doha, suntem în camera de hotel. Ne-am trezit dimineaţă, să mergem la plajă, când s-au auzit bubuituri", a afirmat un alt bărbat.

"Locuim în Abu Dhabi şi se pare că a început războiul. S-au azit mai multe bubuieli repetate. Am vrut să zburăm către oriunde, apoi am aflat că şi Riadul a fost bombardat", a povestit o femeie.