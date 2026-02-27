Suspiciuni de fraudă și furt de identitate: Emil Boc anunță rezilierea contractului pentru centura Clujului

La tronsonul principal de 40km din Centura Metropolitană, lucrările încă nu au început. Foto: captură Antena 3 CNN

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat vineri, într-o conferință de presă, că denunță unilateral contractul de proiectare și execuție a centurii metropolitane a orașului, deoarece există suspiciuni de fraudă internațională, la fel ca în cazul altor contracte similare din țară, potrivit Agerpres.

„Acest lucru este legat de existența unei suspiciuni de fraudă la licitație și de furt de identitate electronică la licitația pentru centura metropolitană a Clujului. După suspendare, am dat termen firmelor și liderului de asociere, Dimex, pentru a lămuri suspiciunile de fraudă. Ele nu au fost lămurite, ci, dimpotrivă, au fost accentuate.

În consecință, soluția legală și responsabilă pe care o avem în față astăzi este, din păcate, (...) denunțarea unilaterală a contractului, iar suspiciunea masivă de fraudă și furt de identitate este accentuată și de faptul că primăria a descoperit că nu numai la licitația de la centura metropolitană a Clujului, ci la încă patru licitații în derulare în România, în valoare de aproape trei miliarde de euro, există aceeași suspiciune de furt de identitate”, a declarat primarul Emil Boc.

El a nominalizat în aceste cazuri varianta de Ocolire Mediaș, drumul de legătură Târgoviște, drumul expres Bacău-Piatra Neamț și drumul de la Curtea de Argeș.

„Suntem în prezența unor suspiciuni consacrate și extinse de fraudă internațională, fără precedent în această țară, după revoluție”, a subliniat Emil Boc.

Proiectul de proiectare și execuție a centurii metropolitan a Clujului, în valoare de 1,1 miliarde de euro, a fost câștigat la licitație de o asociere de firme, din care fac parte Dimex 2000 Company, Integral Inzenjering din Bosnia și Hydrostroi din Bulgaria.

În urmă cu două săptămâni, firma bosniacă, cea care a câștigat o licitație pentru construcția centurii metropolitane a orașului Cluj-Napoca fără să știe, a cerut oficial primăriei conduse de Emil Boc să anuleze contractul, se arată într-un răspuns al companiei pentru Antena 3 CNN. Mai mult, firma a descoperit că a mai fost înscrisă ilegal în patru alte licitații.

Firma cu sediul în Bosnia a transmis că la data de 11 februarie 2026 a transmis o informare oficială Primăriei Cluj-Napoca în care a cerut să fie declarat nul contractul pentru proiectul „Proiectare și Execuție Drum TransRegio Feleac TR 35 – Etapa I”.

Astfel, compania susține că nu s-a înscris la această licitație, ba chiar a refuzat în două rânduri parteneriatul cu firma românească pentru efectuarea acestei lucrări pe motiv că partea română a trimis documente incomplete, a subdimensionat amploarea proiectului, nu a stabilit o întâlnire între partenerii de afaceri și a încercat „diverse forme de presiune” pentru a o convinge să se alăture licitației.