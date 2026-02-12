Pățaniile halucinante ale firmei din Bosnia care a câștigat licitația pentru centura Cluj Napoca fără să participe

La tronsonul principal de 40km din Centura Metropolitană, lucrările încă nu au început. Foto: captură Antena 3 CNN

Firma bosniacă, care a câștigat o licitație pentru construcția centurii metropolitane a orașului Cluj-Napoca fără să știe, a cerut oficial primăriei conduse de Emil Boc să anuleze contractul, se arată într-un răspuns al companiei pentru Antena 3 CNN. Mai mult, firma a descoperit că a mai fost înscrisă ilegal în patru alte licitații. Integral Inženjering a.d. Laktaši a transmis că a depus plângere penală și că a informat autoritățile locale că nu s-a înscris pentru realizarea mai multor lucrări ce țin de infrastructura de transport din țara noastră.

Într-un răspuns pentru Antena 3 CNN, firma bosniacă a atașat e-mailurile în care a refuzat parteneriatul cu o companie din România pentru construcția centurii metropolitane a Clujului. Totuși, compania s-a trezit că a câștigat licitația la care susține că nu s-a înscris și deține aproximativ 1% din contract. Mai mult, după investigații, Integral Inženjering a.d. Laktaši a constatat că numele său apare în alte patru licitații pentru lucrări de infrastructură în țara noastră.

Firma bosniacă susține că a refuzat parteneriatul cu o firmă din România

Firma cu sediul în Bosnia a transmis că la data de 11 februarie 2026 a transmis o informare oficială Primăriei Cluj-Napoca în care a cerut să fie declarat nul contractul pentru proiectul „Proiectare și Execuție Drum TransRegio Feleac TR 35 – Etapa I”.

Astfel, compania susține că nu s-a înscris la această licitație, ba chiar a refuzat în două rânduri parteneriatul cu firma românească pentru efectuarea acestei lucrări pe motiv că partea română a trimis documente incomplete, a subdimensionat amploarea proiectului, nu a stabilit o întâlnire între partenerii de afaceri și a încercat „diverse forme de presiune” pentru a o convinge să se alăture licitației:

„În primul e-mail (datat 2 octombrie 2024), explicăm motivele respingerii parteneriatului oferit de Dimex 2000, în urma comunicărilor inițiale. Precizăm că nu dorim să participăm la nicio formă de fraudă și nici să încălcăm legislația UE și ne declinăm orice răspundere pentru eventuale prejudicii.

În al doilea e-mail (datat 15 octombrie 2024), detaliem suplimentar motivele refuzului parteneriatului și menționăm că presupuşii reprezentanți ai Dimex 2000 au continuat să transmită — mai întâi un acord de tip Joint Venture nesemnat, iar ulterior unul semnat — în ciuda explicațiilor oferite la 2 octombrie 2024. Reiterăm că nu dorim să participăm la nicio fraudă și să încălcăm legislația UE și ne declinăm din nou orice răspundere pentru eventuale prejudicii”, explică compania.

Firma bosniacă a mai precizat că după aceste două e-mailuri cu Dimex 2000 l-a contactat pe primarul Emil Boc.

„Vineri, 6 octombrie 2026, doamna Maja Praštalo, director al Integral Inženjering, a transmis o scrisoare personală domnului Emil Boc, primarul municipiului Cluj, referitoare la declarația administrației municipiului Cluj din 4 octombrie 2026 și, în special, la afirmația acestuia potrivit căreia Integral Inženjering ar fi o companie „iresponsabilă”. Prin acțiunile sale, Integral Inženjering demonstrează exact contrariul, inclusiv prin contribuția la protejarea intereselor cetățenilor din Cluj-Napoca și la respectarea statului de drept într-un sens mai larg”, a precizat compania.

Cum totuși firma s-a trezit că a câștigat licitația, cere acum anularea contractului?

„La 11 februarie 2026, Integral Inženjering a.d. Laktaši a transmis o notificare juridică formală către Primăria Municipiului Cluj-Napoca, solicitând constatarea nulității absolute a Contractului nr. 498042/07.05.2025, încheiat în cadrul procedurii de achiziție publică pentru proiectul „Proiectare și Execuție Drum TransRegio Feleac TR 35 – Etapa I”.

Nulitatea absolută a contractului se bazează pe două temeiuri autonome și cumulative:

(1) contractul a fost încheiat cu o entitate juridică inexistentă — consorțiul nu a fost constituit legal, iar Integral Inženjering a refuzat explicit participarea la un astfel de aranjament prin corespondență scrisă la 2 și 15 octombrie 2024; și

(2) evaluarea ofertei câștigătoare a fost afectată de nereguli grave, inclusiv contradicții privind identitatea reprezentantului autorizat, neefectuarea verificării cazierului judiciar, neprezentarea certificatelor de conformare fiscală și situații financiare care conțin imposibilități contabile”, a transmis compania.

Primarul Emil Boc le-a dat firmelor care au câștigat licitația, o companie românească, constructori din Bulgaria și firma bosniacă, 10 zile lucrătoare ca să remedieze situația în caz contrar precizând că va rezilia contractul.

Însă, firma din Bosnia amenință că va cere despăgubiri.

„Integral Inženjering solicită ca autoritatea contractantă să se abțină imediat de la orice tentativă de reziliere a contractului - lucru inadmisibil din punct de vedere juridic în cazul unui acord nul absolut - și, în termen de 10 zile lucrătoare, să inițieze proceduri de constatare a nulității în fața autorităților competente (CNSC, instanțe, ANAP) și să sesizeze organele de urmărire penală cu privire la falsificarea de documente și utilizarea neautorizată a identității companiei noastre. În caz contrar, Integral Inženjering va utiliza toate căile legale disponibile, inclusiv acțiune în constatarea nulității, acțiune în despăgubiri și plângeri către ANAP, Curtea de Conturi, ANI și Comisia Europeană”, se arată în răspunsul companiei pentru Antena 3 CNN.

Compania din Bosnia, înscrisă fără să știe în alte 4 licitații

Mai mult, după investigații, Integral Inženjering a descoperit că numele său este asociat cu alte patru lucrări de infrastructură din România pentru care susține că nu a licitat:

„În limita capacităților noastre, am verificat acuzațiile privind participarea Integral Inženjering la alte patru proceduri de licitație din România. Aceste acuzații s-au dovedit a fi corecte, motiv pentru care, la 9 octombrie 2026, am completat plângerea penală anterioară cu aceste informații noi. Am notificat autoritățile contractante în toate cele patru cazuri că Integral Inženjering nu și-a dat consimțământul și nu este membră a consorțiilor respective.

Am notificat, respectiv:

Compania Națională de Investiții Rutiere S.A., pentru proiectul Bacău – Piatra Neamț;

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., pentru proiectul Curtea de Argeș – Tigveni (Lot 1);

Consiliul Județean Dâmbovița, pentru proiectul din Târgoviște;

Municipiul Mediaș, pentru proiectul centurii Mediaș”

Ultimatumul lui Emil Boc

La data de 16 februarie expiră ultimatumul dat de primarul Emil Boc celor trei companii care au câștigat licitația pentru a remedia situația, în caz contrar urmând să propună rezilierea contractului.

La Centura Metropolitană a Clujului în acest moment se lucrează doar pe un tronson de 2 kilometri, între vestul municipiului Cluj-Napoca și locul viitorului Spital Regional de Urgență. Pe celălalt tronson, tronsonul principal de 40 de kilometri din Centura Metropolitană, lucrările încă nu au început. Se lucra de abia la proiectare și în acest moment contractul a fost suspendat, la solicitarea primăriei.

Firma din Bosnia a sesizat autoritățile bosniace, invocând posibile infracțiuni de fals și uz de fals. Dosarul este în prezent investigat de Direcția pentru Criminalitate Organizată și Gravă din Republica Srpska și de Parchetul Districtual din Banja Luka.

De asemenea, a fost sesizată și DNA Cluj.