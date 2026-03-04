Criza din Strâmtoarea Ormuz. Jurnalist Bloomberg: Iranul „a făcut imposibil transportul chiar și al unei singure picături de petrol”

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Un conflict care pare îndepărtat, între Iran, Statele Unite și aliații lor din Orientul Mijlociu, poate ajunge foarte repede și în economia Europei – inclusiv în România. Motivul este simplu: prin Strâmtoarea Ormuz trece una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii, iar orice blocaj sau tensiune militară în această zonă poate împinge în sus prețurile petrolului și ale combustibililor. În ultimele zile, situația s-a deteriorat rapid, iar transportul de petrol prin această strâmtoare strategică a fost grav afectat, în timp ce statele din regiune au început deja să își reducă producția.

Khalid Al-Ansary este jurnalist Bloomberg și acoperă de peste 20 de ani politica și sectorul energetic din Irak, una dintre cele mai sensibile piețe petroliere ale lumii.

Într-un interviu exclusiv pentru Antena3.ro, el explică ce se vede din interiorul Irakului în acest moment și de ce escaladarea conflictului din jurul Iranului poate avea efecte mult dincolo de Orientul Mijlociu. De la dependența Irakului de gazul iranian până la riscul ca exporturile de petrol din Golf să fie blocate, acesta ne explică modul în care o criză regională se poate transforma rapid într-un șoc pentru piața globală a energiei – cu efecte care ajung inevitabil și la pompele de carburant din Europa.

„Un război în care irakienii au fost atrași cu forța doar pentru că suntem vecini cu Iranul”

Reporter: Din interiorul Irakului, cum arată cu adevărat această escaladare a conflictului din Iran? Este percepută ca un război direct, ca un câmp de luptă prin intermediari sau ca un mesaj politic calculat între puteri mai mari?

Khalid Al-Ansary: Este un război în care irakienii au fost atrași cu forța doar pentru că suntem vecini cu Iranul și pentru că există unele grupuri loiale acestuia care au decis să se alăture frontului lor. Este un război între Statele Unite, alte state arabe din Golf și Iran. Mesajul este, cu siguranță, clar: orice țară din această regiune care se gândește să lovească Israelul va avea aceeași soartă. Irakului i s-a întâmplat același lucru sub fostul regim, iar unul dintre motivele pentru care acel regim a fost înlăturat a fost tocmai amenințarea pe care o reprezenta pentru Israel.

Ce s-ar întâmpla dacă Teheranul închide robinetul gazului pentru centralele irakiene

Reporter: Câtă influență are în prezent Iranul asupra dinamicii deciziilor din Irak? Lumea știe că Irakul are petrol, dar puțini știu că depinde de gazul iranian pentru a ține luminile aprinse. Folosește Iranul exporturile de gaz ca pe o „telecomandă” pentru politica irakiană? Ce s-ar întâmpla dacă Teheranul „ar opri întrerupătorul” Irakului ca represalii?

Khalid Al-Ansary: Influența s-a schimbat, desigur, după ce Donald Trump, în mandatul său anterior, l-a vizat pe un lider militar iranian de rang înalt, numit Soleimani, iar administrația americană a făcut tot ce a putut pentru a aplica presiune maximă asupra Iranului.

În ceea ce privește gazul, gazul iranian generează doar aproximativ 5 GW din producția totală de electricitate. Totuși, această cantitate este necesară, deoarece majoritatea centralelor electrice din Irak funcționează pe gaz, iar producția locală nu este suficientă pentru a alimenta toate aceste centrale.

„Forțele iraniene și-au consolidat controlul asupra strâmtorii Ormuz, făcând imposibil transportul chiar și al unei singure picături de petrol”

Reporter: În acest conflict dintre Iran și restul lumii, petrolul este folosit ca armă politică sau a devenit victima principală a atacurilor? Cât de aproape suntem de un moment în care infrastructura energetică din Irak sau din statele din Golf ar putea fi complet scoasă din funcțiune?

Khalid Al-Ansary: Conflictul este, în principal, între Iran, pe de o parte, și Statele Unite, Israel și unele țări din regiune, pe de altă parte. Desigur, petrolul este coloana vertebrală a bugetelor guvernelor din statele din Golf, care depind într-o proporție foarte mare de aceste venituri.

Victimele sunt, în primul rând, cei care depind de veniturile din petrol pentru a-și finanța cheltuielile publice. Probabil ați auzit că dronele iraniene au reușit să ajungă la unele facilități petroliere din Golf și că forțele iraniene și-au consolidat controlul asupra strâmtorii Ormuz, făcând imposibil transportul chiar și al unei singure picături de petrol.

Irakul, la fel ca și statele din Golf, a început să își reducă producția după închiderea strâmtorii Ormuz și produce acum doar cât este necesar pentru consumul intern. Asta înseamnă pierderi grave, chiar și fără lovituri directe asupra infrastructurii.

Scenariul de coșmar pentru prețul petrolului în 2026

Reporter: Lucrând pentru Bloomberg, vedeți cifrele în timp real. Ce ar trebui să înțeleagă un consumator din România: dacă o rachetă cade lângă un terminal petrolier din Basra, se traduce asta direct în prețuri mai mari la combustibil în Europa? Există un „scenariu de coșmar” pentru prețul petrolului în 2026?

Khalid Al-Ansary: Cu siguranță. Această regiune exportă sau furnizează aproximativ o șesime din necesarul mondial de petrol, iar orice perturbare a livrărilor se vede imediat într-o creștere a prețurilor.

Iranul a spus că vizează doar interesele americane din regiune și din Irak, iar atacurile au fost îndreptate în special asupra bazelor militare și diplomatice, nu asupra infrastructurii petroliere.

Totuși, fiind o zonă de război, unele companii care operează în regiunea Kurdistanului au decis să își oprească producția pentru a-și proteja infrastructura. În același timp, guvernul central, după închiderea strâmtorii Ormuz, a cerut Ministerului Petrolului să reducă producția din cauza nivelului ridicat al stocurilor și a imposibilității de a trimite exporturi, în lipsa petrolierelor care să vină să încarce. În trecut, când au existat perturbări în aprovizionare, prețul petrolului a sărit peste 100 de dolari pe baril. Acum este deja peste 80 de dolari pe baril.

Ce se întâmplă cu proiectele energetice majore din țară

Reporter: Mai are cineva curajul să investească în proiecte energetice majore în Irak în acest moment sau marile companii (Total, BP, firmele chineze) încep deja să își pregătească planuri de evacuare?

Khalid Al-Ansary: Investițiile sunt deja stabilite, iar investitorii știu că regiunea este riscantă, dar în același timp oferă profituri foarte mari. Recent, Chevron a semnat memorandumuri cu Irakul, iar Total continuă să lucreze alături de alte companii petroliere occidentale. Până în acest moment nu a avut loc nicio evacuare a personalului.

„Mă îngrijorează că lucrurile ar putea scăpa de sub control”

Reporter: Care este atmosfera în redacția voastră în acest moment? Ca jurnalist care trăiește la Bagdad, ce te îngrijorează cel mai mult acum?

Khalid Al-Ansary: Lucrez de acasă. Pentru un jurnalist care lucrează la Bagdad este ca un maraton în care trebuie să urmărești fiecare știre care poate evolua și deveni ceva mult mai mare. Mă îngrijorează faptul că lucrurile care acum par – într-o anumită măsură – ținute în frâu ar putea scăpa de sub control.