Un pensionar din Franța primește zilnic între 25 și 40 de amenzi. 180.000 de euro pentru mașini pe care nici măcar nu le-a cumpărat

În spatele situației se află un furt de identitate pus la cale de hackeri. Foto: Getty Images

Christian Derrey, un pensionar de 75 de ani, a ajuns să primească zilnic între 25 și 40 de amenzi. Pe numele lui au fost înmatriculate nu mai puțin de 3.000 de autoturisme, deși bărbatul nu are nicio legătură cu ele. În spatele situației se află un furt de identitate pus la cale de hackeri, scrie Bild.

Coșmarul a început în 2019, când fostul manager din Étainhus, Normandia, a devenit victima unui atac informatic. Potrivit postului de radio France Bleu, infractorii i-au spart contul de e-mail și au intrat în posesia copiei actului său de identitate, pe care acesta o trimisese anterior într-un mesaj în interes personal.

Folosindu-se de document, escrocii au înființat mai multe firme. „În noiembrie 2024 a fost creată o companie numită CJM Automobile pe numele meu. Câteva zile mai târziu, 3.000 de vehicule au fost înmatriculate tot pe numele meu”, a povestit pensionarul pentru France Bleu. Era vorba despre o firmă-paravan care cumpăra și revindea mașini la prețuri mici.

Amenzi de 180.000 de euro

Problemele nu s-au oprit aici. Pentru toate aceste vehicule, Derrey a început să primească amenzi de parcare aproape zilnic. În timp, suma totală a penalităților a ajuns la 180.000 de euro.

Bărbatul a depus plângere, iar ulterior amenzile au fost redirecționate către adevărații utilizatori ai mașinilor. Cu toate acestea, necazurile au continuat. Autoritățile fiscale au retras direct bani din contul său pentru plata unor amenzi, iar acum pensionarul încearcă să își recupereze sumele. Demersul este însă blocat de birocrație.

„La Saint-Étienne mi-au fost blocați 2.950 de euro, la Marseille mi-au înghețat o parte din pensie și nimeni nu vrea să se ocupe de situație. Autoritățile fiscale retrag bani din contul meu fără să mă contacteze, fără executor, fără scrisoare recomandată”, a declarat el, potrivit France Bleu.

Mii de victime în Franța

Cazul său nu este singular. În Franța există mii de persoane afectate de fraude similare. Printre ele se numără și Patrick Paradis, în vârstă de 64 de ani, fost proprietar al unui service auto. Conform Franceinfo, și el a fost victima unui atac informatic: hoții i-au furat licența care îi permitea să efectueze înmatriculări auto. În prezent, statul îi cere plata a 830.000 de euro sub formă de taxe.