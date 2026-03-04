Șase jucători au câștigat peste 1 milion de dolari după ce au pariat pe bombardarea Iranului până pe 28 februarie

Şase conturi au fost create pe platforma online de pariuri pe criptomonede Polymarket, mizând pe un atac cu bombă imediat ce va avea loc până pe 28 februarie. Sursa foto: Profimedia

Cu doar câteva ore înainte ca SUA și Israelul să lanseze raiduri, șase conturi au fost create pe platforma online de pariuri pe criptomonede Polymarket, câștigând rapid peste un milion de dolari în bitcoin. O firmă de investigații online a raportat prezența unor „persoane din interior suspecte”, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la o scurgere de informații din partea administrației americane.

Cu doar câteva ore înainte ca Statele Unite și Israelul să lanseze atacurile aeriene asupra Iranului, șase conturi au fost create pe platforma online de pariuri pe criptomonede Polymarket, mizând pe un atac cu bombă imediat ce va avea loc până pe 28 februarie, relatează La Repubblica. Conturile au câștigat rapid peste 1,2 milioane de dolari în bitcoin. Analiștii online de la Bubblemaps, o firmă de investigații online, au raportat prezența unor „persoane suspecte din interior”.

Povestea a devenit virală pe rețelele sociale deoarece a reaprins suspiciunile privind o scurgere de informații din partea administrației Trump, așa cum se întâmplase deja pe 3 ianuarie, când unele conturi misterioase de pe platforma online pariaseră puternic pe arestarea iminentă a președintelui venezuelean Nicolás Maduro. Nimeni nu crede ipoteza unor utilizatori atât de cunoscători ai politicii americane încât să prezică mișcările guvernului. Astfel, suspiciunile online au căzut asupra anturajului președintelui Donald Trump, începând cu fiii săi Erik și Donald Jr. și cei ai trimisului special pentru Orientul Mijlociu, dezvoltatorul imobiliar Steve Witkoff, în special Alex și Zach Witkoff, investitori în criptomonede. Donald Jr. este descris ca un jucător online pasionat, mereu în căutare de bani rapid. Fiul președintelui s-a alăturat Polymarket în rol de consultant. Cu toate acestea, în prezent nu există dovezi ale implicării lor printre pariorii misterioși.

Anul trecut, administrația Trump a respins două anchete federale privind platforma, inițiate sub Joe Biden, și a aprobat intrarea Polymarket pe piața americană, chiar dacă pariorii americani o pot accesa prin rețele private care le protejează identitățile și geolocalizarea.

Dintre cei șase jucători „prevăzători”, „Dicedicedice” a câștigat 119.000 de dolari în doar câteva ore. „Neodbs” și „nothingeverhappens911” au câștigat peste 60.000 de dolari. Unii oameni, pariind 61.000 de dolari, au câștigat 493.000 de dolari. Un cont numit „Magamyman”, în special, a luat premiul cel mare: a câștigat 431.000 de dolari pariind peste 235.000 de dolari pe un atac american asupra Iranului până pe 28 februarie. Și la aceasta s-au adăugat încă 200.000 de dolari legați de termenul limită al atentatului.

„Este o nebunie și o situație ilegală”, a comentat senatorul democrat din Connecticut, Chris Murphy, la postul X. „Oamenii din jurul lui Trump fac bani din război și decese. Voi introduce o legislație care să interzică acest lucru cât mai curând posibil”, a adăugat acesta.

Situaţia are loc în contextul în care un nou grup comercial, condus de fostul șef de cabinet interimar al lui Trump, Mick Mulvaney, intitulat „Jocurile de noroc nu înseamnă investiții”, a fost lansat pentru a impune reguli mai stricte pe piețele care acceptă pariuri făcute pe operațiuni militare.

Și alți membri ai Congresului au recunoscut că sunt îngrijorați de „piața războiului”. „Platformele predictive nu pot fi un mijloc de a profita de pe urma cunoștințelor avansate despre acțiunile militare”, a comentat reprezentantul democrat din California, Mike Levin.