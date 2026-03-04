Două zboruri din Dubai spre București, anunțate de MAE. Când ar urma să vină în țară românii blocați în Orientul Mijlociu

Zborurile sunt operate de linia aeriană care a transmis bilete reprogramate pasagerilorImagine cu caracter ilustrativ.Foto: Profimedia Images

MAE a anunțat miercuri că două zboruri operate de FlyDubai sunt programate astăzi, 4 martie 2026, ora 18.35 și pe 5 martie 2026, la ora 03.30, din Dubai spre București, pentru a-i aduce pe românii blocați de conflictul din Orientul Mijlociu.

Aceste zboruri sunt operate de linia aeriană care a transmis bilete reprogramate pasagerilor.

“Cei care au primit bilete de îmbarcare sunt rugați să meargă la aeroportul din Dubai conform instrucțiunilor liniilor aeriene, după ce verifică condițiile de securitate și confirmă cu linia aeriană că zborul nu a fost anulat”, a transmis MAE.

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a precizat marți într-o conferință de presă că, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al închiderii spațiilor aeriene din regiune, continuă eforturile consulare și diplomatice pentru repatrierea cetățenilor români, peste 300 de persoane fiind deja aduse în țară, în timp ce aproximativ 3.000 solicită sprijin pentru revenire.

Reprezentanul MAE a precizat că a fost crescut personalul consular dedicat liniilor telefonice de urgeță. Referitor la nemulțumirea românilor care spun că nu au reușit să contacteze autoritățile consulare, Andrei Țărnea a recunoscut problema și a precizat că se așteaptă ca astfel de situații să continue din cauza numărului mare de solicitări: