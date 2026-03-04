Ce s-ar întâmpla în România dacă ar lovi un nou cutremur ca în ’77: ”Problema este masivă”

La 49 de ani de la seismul din ’77, Capitala are 400 de imobile încadrate în clasa I de risc seismic. Foto: Getty Images

Astăzi se împlinesc 49 de ani de la cutremurul din 1977, o zi tragică în istoria recentă a României, când 35.000 de locuințe au fost distruse de seism și peste 1.500 de oameni și-au pierdut viața. Astăzi, la aproape cinci decenii distanță, Bucureștiul este capitala europeană cu cel mai mare risc seismic. În aceste condiții, asigurările de locuințe și bunuri sunt singurele care ne pot proteja de dezastrele financiare. Pentru a conștientiza importanța asigurărilor, a fost lansată campania națională „Acasă în siguranță. MAI RESPONSABILI. MAI IMPLICAȚI. ÎMPREUNĂ”, iar evenimentul este organizat de Antena 3 CNN, în parteneriat cu Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România.

La 49 de ani de la seismul din ’77, Capitala are 400 de imobile încadrate în clasa I de risc seismic și alte aproximativ 1.500 încadrate în diferite categorii de urgență. Din păcate, consolidările avansează greoi.

„S-au creat niște mecanisme care au început să funcționeze. Avem 418 contracte de finanțare încheiate pe diverse categorii – clădiri publice, spitale, școli, sedii administrative, dar și blocuri de locuințe – iar valoarea lor este acum la 5,6 miliarde. Legea 212 a introdus un mecanism prin care statul român, prin Ministerul Dezvoltării, finanțează lucrări de consolidare și, deși este un termen de grație de 25 de ani, dacă în cei 25 de ani oamenii nu se mută din acele locuințe, practic investiția statului este investiția omului”, a explicat Cseke Attila-Zoltán, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Autoritățile recunosc că ar fi depășite de situație dacă s-ar produce un seism precum cel din ’77. De aceea, asigurările de locuințe și bunuri sunt singurele care ne pot apăra de dezastrele financiare.

„Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, ele devin puncte de îngreunare a situației. Problema este efectiv masivă, pentru că vorbim de peste 400 de clădiri cu risc seismic. Nu-ți ajunge bugetul de investiții sau bugetul Capitalei pe 50 de ani, plus ce mai are ministerul și Guvernul. Punem și acolo încă 50 de ani și tot nu ajunge bugetul ca să rezolvi problema riscului seismic. Am semnat câteva contracte pentru șapte clădiri cu risc seismic care să fie finanțate parțial din PNRR și parțial dintr-o bancă de dezvoltare internațională, este vorba despre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei”, a explicat și Ciprian Ciucu, Primar General al Municipiului București.

În 4 martie 1977, 35.000 de locuințe au fost distruse de seism și peste 1.500 de oameni și-au pierdut viața. Astăzi, unul din doi români se teme de un cutremur, iar pagube produc și cele de magnitudine mică.

„Din datele colectate la nivelul UNSAR vedem că, și în ultimii 10 ani, având în vedere că nu s-a întâmplat vreun cutremur major similar cu cel din ’77, totuși au fost peste 8.700 de familii despăgubite ca urmare a daunelor suferite de locuințe în urma cutremurelor din România, iar efortul financiar a fost la nivelul a 55 de milioane de lei. Jumătate din aceste valori corespund anului 2023. Dacă ne aducem aminte, vorbim de acele serii de seisme care s-au întâmplat”, a concluzionat Alina Bărbulescu, Coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

