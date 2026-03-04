Peste 1,5 milioane de utilizatori au anulat abonamentele la ChatGPT în 48 de ore, după scandalul contractului OpenAI cu Pentagonul

1 minut de citit Publicat la 14:14 04 Mar 2026 Modificat la 14:17 04 Mar 2026

Firma lui Sam Altman pierde masiv clienți după ce a fost de acord să permită Pentagonului folosirea modelelor sale AI pe rețele clasificate de uz militar. Foto: Getty Images

Compania OpenAI condusă de Sam Altman continuă să se confrunte cu ample cu reacții negative după ce a fost de acord să permită Departamentului Apărării al SUA să utilizeze modelele sale de Inteligență Artificială pe o rețea guvernamentală clasificată, notează presa internațională.

Conform unui site de monitorizare citat de Forbes, peste 1,5 milioane de utilizatori au abandonat ChatGPT - aplicația-fanion a OpenAI - în mai puțin de 48 de ore de la anunțul încheierii acordului cu Pentagonul.

Aceste mișcări vin după ce Anthropic, firma rivală de Inteligență Artificială, a refuzat să ofere acces nerestricționat la modelele sale guvernului SUA.

În paralel cu abandonarea ChatGPT, mai mulți utilizatori au decis să migreze către Claude, chatbotul rival de la Anthropic.

Suspiciuni publice în legătură cu planurile Pentagonului de a folosi Inteligența Artficială

Acordul dintre OpenAI și Pentagon permite implementarea tehnologiei AI concepută de firma lui Altman în sistemele securizate de uz militar.

Decizia a stârnit numeroase critici online.

Unii internauți l-au acuzat pe Sam Altman că susține operațiunile militare.

Alții și-au amintit că președintele și cofondatorul OpenAI, Greg Brockman, a făcut o donație de 25 de milioane către MAGA Inc, super-comitetul de acțiune politică al susținătorilor președintelui Donald Trump.

În fine, unii au arătat cu degetul spre anunțul agenției ICE de la finele lui ianuarie, anul curent, când această agenție federală cu reputația serios afectată de incidentele din Minneapolis a confirmat că folosește, între altele, produsele de Inteligență Artificială de la OpenAI.

Anthropic le-a dat internauților instrucțiuni să-și transfere informațiile de la ChatGPT la Claude

În ultimul weekend, aplicația Claude a urcat în fruntea clasamentului App Store, depășind ChatGPT.

OpenAI nu a confirmat public pierderea abonaților.

În acest context, Anthropic a publicat instrucțiuni pentru foștii utilizatori ChatGPT care doresc să-și transfere informațiile stocate către Claude.

OpenAI a comunicat, la rândul său, că în cazul utilizatorilor care vor să-și șteargă datele rămase în urma utilizării ChatGPT, operațiunea poate dura până la 30 de zile, iar unele informații pot fi păstrate din motive legale sau de securitate.