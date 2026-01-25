Proteste masive în marile orașe din SUA după ce agenţii ICE au ucis, sâmbătă, un bărbat

Noi proteste la Minneapolis după ce agenţi ICE au împuşcat mortal, sâmbătă, un bărbat. Sursa foto: hepta

Împuşcarea mortală a unui cetăţean american în vârstă de 37 de ani, al doilea ucis de agenţi federali la Minneapolis în ianuarie, a declanşat noi proteste sâmbătă în acest oraş, care este zguduit de câteva săptămâni de demonstraţii împotriva operaţiunilor Serviciului de Imigrare şi Control Vamal (ICE), notează Agerpres. Mitinguri de protest şi omagii aduse lui Alex Pretti au avut loc de altfel în mai multe oraşe americane, de la New York la Los Angeles.

Alex Pretti, asistent medical la o unitate de terapie intensivă, a murit sâmbătă după o altercaţie cu agenţi federali în timp ce încerca să se interpună între agenţi ICE şi cetăţeni care protestau împotriva operaţiunilor acestui serviciu federal. Moartea sa agravează o situaţie deja tensionată de la uciderea lui Renee Good, o americancă împuşcată mortal pe 7 ianuarie în maşina sa de un agent ICE în acelaşi oraş.

Aşa cum a făcut-o şi după moartea lui Renee Good, administraţia preşedintelui Donald Trump a susţinut imediat că bărbatul era gata să-i pună în pericol pe agenţi.

În ciuda acestor acuzaţii şi a unui apel la calm din partea poliţiei locale, câteva sute de protestatari s-au adunat pentru a denunţa violenţele, într-un parc din Minneapolis, sâmbătă seara, în ciuda frigului extrem.

Mitinguri de protest şi omagii aduse lui Alex Pretti au avut loc de altfel în mai multe oraşe americane, de la New York la Los Angeles. Pe plan politic, democraţii şi-au exprimat indignarea şi au ameninţat că vor bloca finanţarea statului federal, ceea ce riscă o nouă închidere a guvernului (aşa-numitul "shutdown") la sfârşitul lunii.

Guvernatorul democrat al statului Minnesota, Tim Walz, a cerut ca autorităţile locale, nu federale, să preia conducerea anchetei. "Nu putem avea încredere în guvernul federal", a declarat el, înainte de a acuza ICE că seamănă "haos şi violenţă".

În tabăra republicană, senatorul Bill Cassidy din Louisiana a cerut o anchetă locală şi federală comună asupra acestui eveniment "incredibil de tulburător", considerând că "credibilitatea ICE şi a DHS (Departamentul pentru Securitate Internă al SUA) este în joc".

O înregistrare video care circulă pe reţelele de socializare şi a cărei autenticitate a fost confirmată de autorităţi arată mai mulţi agenţi purtând veste cu inscripţia "Poliţie" luptându-se să trântească la pământ un bărbat pe care îl lovesc în mod repetat. Apoi se aude un foc de armă, se vede cum ofiţerii se îndepărtează de bărbatul care zăcea pe asfalt, după care trag mai multe focuri de armă asupra lui.

Împuşcat de cel puţin zece ori

"Era acolo pentru a comite acte de violenţă", a declarat reporterilor secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, în timp ce consilierul Casei Albe, Stephen Miller, l-a numit pe Alex Pretti "asasin" într-un mesaj retransmis de vicepreşedintele JD Vance.

Într-un comunicat transmis presei americane, părinţii lui Alex Pretti au acuzat administraţia Trump că a răspândit "minciuni dezgustătoare" despre fiul lor, "o persoană cu o inimă uriaşă".

Potrivit DHS, bărbatul era înarmat cu un pistol şi s-a opus violent arestării înainte ca un ofiţer, "temându-se pentru viaţa sa", să deschidă focul asupra lui.

DHS a publicat o fotografie cu presupusa armă pe platforma X.

Însă în niciunul dintre videourile filmate în timpul incidentului Pretti nu a putut fi observat folosind vreo armă.

În plus, conform unei analize a imaginilor realizate de publicaţia de ştiri de investigaţii Bellingcat, cu câteva momente înainte de a se trage primul foc de armă, unul dintre ofiţeri poate fi văzut plecând cu un pistol similar cu cel arătat pe X de DHS.

Apoi, "doi agenţi deschid în mod clar focul, iar în total au trase cel puţin zece focuri de armă", a continuat Bellingcat, "majoritatea" în timp ce "bărbatul zăcea deja nemişcat pe jos".

Şeful poliţiei din Minneapolis, Brian O'Hara, a declarat că Alex Pretti locuia în oraş, avea permis de portarmă şi nu se afla în evidenţa poliţiei.

El a adăugat că zona nu a putut fi securizată pentru anchetă din cauza sosirii rapide a protestatarilor, ceea ce a făcut ca situaţia să fie "extrem de imprevizibilă".

Trump le mulţumeşte "patrioţilor" din ICE

"Primarul şi guvernatorul incită la insurecţie cu retorica lor pompoasă, periculoasă şi arogantă", a acuzat Donald Trump pe platforma sa Truth Social, cerând ca autorităţile de aplicare a legilor privind imigraţia să fie lăsate "să-şi facă treaba".

Trump a postat şi o fotografie cu ceea ce a susţinut că este arma bărbatului decedat. "Aceasta este arma atacatorului, încărcată (cu două încărcătoare suplimentare pline!) şi gata să fie folosită", a scris Trump în postarea sa.

Republicanul i-a numit "patrioţi" pe agenţii ICE şi i-a felicitat pentru că au "arestat şi scos din Minnesota" 12.000 de imigranţi ilegali criminali, "mulţi dintre ei violenţi".

În postarea sa, el a acuzat, de asemenea, autorităţile din Minnesota că au orchestrat o "muşamalizare" în încercarea de a păcăli guvernul federal.

Primarul din Minneapolis, Jacob Frey, i-a cerut preşedintelui Trump să pună capăt operaţiunilor ICE în oraşul său şi să "restaureze pacea".

Oraşul trăieşte sub tensiune de la moartea lui Renee Good, care a devenit un simbol al exceselor atribuite cu regularitate ICE.

Maria, o localnică în vârstă de 56 de ani, intervievată de AFP, care a refuzat să-şi dea numele de familie, a declarat că a venit să "sprijine oamenii care protestează paşnic" şi să le aducă încălzitoare pentru mâini, deoarece temperaturile au scăzut sub 20 de grade Celsius.

Însă situaţia escaladează rapid, agenţii ICE atacând şi terorizând locuitorii, afirmă ea.

"Ceea ce se întâmplă în ţara noastră este pur şi simplu obscen", a reacţionat actriţa americană Natalie Portman, vizibil emoţionată, la Festivalul de Film Sundance.

Mii de oameni au mărşăluit vineri în centrul oraşului Minneapolis pentru a protesta împotriva operaţiunilor antiimigraţie ale ICE, în timp ce autorităţile americane încercau să înăbuşe indignarea stârnită de arestarea unui băiat de 5 ani.

Garda Naţională, mobilizată în Minnesota

Guvernatorul Tim Walz a anunţat sâmbătă că a ordonat mobilizarea Gărzii Naţionale a statului Minnesota după uciderea lui Pretti.

"Da, îi mobilizăm", a răspuns Walz când a fost întrebat despre această posibilitate într-o conferinţă de presă.

Generalul-maiorul Gărzii Naţionale din Minnesota, Shawn Manke, a explicat în cadrul aceleiaşi conferinţe de presă că trupele sunt pregătite să se mobilizeze de peste o săptămână şi că forţele de poliţie din comitatul Hennepin, unul dintre comitatele din Minneapolis, au solicitat sprijin.

El a adăugat că prima acţiune va fi asigurarea securităţii la Whipple, o clădire a guvernului federal care găzduieşte agenţi de imigrare desfăşuraţi în oraş.

Manke a refuzat să spună câţi militari vor fi desfăşuraţi, dar a dat asigurări că "numărul acestora este adecvat pentru această solicitare" şi că "sunt mobilizaţi mai mulţi oameni".

Agentul care l-a ucis pe Alex Pretti are opt ani de experienţă în cadrul Patrulei de Frontieră a SUA

Autorităţile federale americane au informat sâmbătă că agentul care l-a împuşcat mortal pe Pretti are opt ani de experienţă în cadrul Patrulei de Frontieră a SUA (USBP).

"Agentul era înalt calificat şi avea opt ani de experienţă ca agent al Patrulei de Frontieră. Are o pregătire extinsă ca ofiţer de securitate la poligoanele de tragere şi ca agent specializat în utilizarea armelor neletale", a explicat Greg Bovino, înalt funcţionar al USBP, la o conferinţă de presă din Minneapolis, sâmbătă.

Bovino a relatat că incidentul a avut loc la ora 9:05 a.m., ora locală, în Minneapolis (15:05 GMT), în timp ce agenţii de imigrare desfăşurau o operaţiune împotriva "unui imigrant ilegal" pe nume Jose Huerta Chuma, care, potrivit oficialului federal, avea antecedente de agresiune domestică şi tulburare a ordinii publice.

În timpul operaţiunii, "un individ s-a apropiat de agenţii Patrulei de Frontieră cu un pistol semiautomat de calibrul 9 mm. Agenţii au încercat să-l dezarmeze, dar acesta a opus o rezistenţă violentă. Temându-se pentru viaţa sa şi a colegilor săi, un agent al Patrulei de Frontieră a tras în autoapărare", a explicat Bovino.

Înaltul oficial a subliniat că, după incidentul de sâmbătă, "aproximativ 200 de protestatari au sosit la faţa locului şi au început să obstrucţioneze şi să agreseze ofiţerii".

Alex Pretti încerca să protejeze două persoane de agenţii ICE, potrivit unor noi înregistrări video

Noi înregistrări video care documentează uciderea lui Pretti de către agenţi ICE la Minneapolis arată că victima a încercat să protejeze două persoane de ofiţerii ICE, care apoi l-au atacat pe el cu gaze lacrimogene şi, după o altercaţie, l-au împuşcat mortal.

Într-una dintre înregistrări, Alex Pretti poate fi văzut înfruntându-i pe agenţi pe stradă în timpul unei operaţiuni în timp ce înregistra cu telefonul său mobil. Bărbatul se retrage atunci când este împins de unul dintre ofiţeri.

Într-un alt videoclip, Pretti este văzut - înregistrând tot timpul cu telefonul în mâna dreaptă - făcând semn unui şofer să plece, în timp ce alţi doi cetăţeni îi înfruntă pe agenţii de imigrare şi claxonează, lucru care a devenit obişnuit în oraş pentru a alerta locuitorii cu privire la raidurile la scară largă împotriva migranţilor ordonate de administraţia preşedintelui Trump.

La un moment dat, un agent ICE îl împinge pe unul dintre aceşti doi civili, care cade la pământ, iar Pretti încearcă să intervină pentru a-l proteja de alte încercări de a-l brusca pe bărbat. În acel moment, agentul ICE dă cu gaze lacrimogene asupra lui Pretti şi a celorlalţi doi civili, iar asistentul medical încearcă să protejeze persoana aflată la pământ.

În acel moment mai mulţi ofiţeri îl înconjoară pe Pretti şi se luptă cu el înainte de a-l împuşca de mai multe ori în timp ce acesta se afla deja întins pe asfalt.