Un bărbat a murit în Minneapolis după ce a fost împușcat de un agent de imigrări

Un nou incident în care sunt implicaţi agenţi federali, la Minneapolis. Sursa foto: Captură X

Un bărbat în vârstă de 51 de ani a fost împușcat mortal, sâmbătă, de agenți federali în Minneapolis, potrivit șefului poliției orașului. Departamentul de Securitate Internă spune că bărbatul era înarmat, dar nu este clar ce a provocat conflictul sau dacă victima avea arma în mână când a fost împușcată, notează CNN.

Forțele de ordine au implementat măsuri de control după ce mai multe persoane s-au adunat și au scandat împotrivala ofițerilor, în apropierea locului împușcăturilor.

Acesta este al treilea incident cu focuri de armă în care sunt implicaţi agenți federali în Minneapolis în această lună. Pe 7 ianuarie, un agent ICE a împuşcat-o mortal pe Renee Good în maşina ei, ceea ce a dus la proteste în Minneapolis.

Incidentul de sâmbătă s-a petrecut la puţin peste un kilometru distanţă de locul în care a fost împuşcată Good.

Ulterior, agenţii ICE au mai împuşcat un bărbat, în picior, în timp ce acesta încerca să se sustragă arestării.